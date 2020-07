El hospital del Centro Médico comenzó esta tarde a instalar nuevas carpas para atender casos de COVID-19, le confirmó a Primera Hora el director de Prensa y Comunicaciones de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jesús Vélez Rosado.

Esto ocurre en momentos en que Puerto Rico experimenta nuevas alzas en los casos positivos al coronavirus, así como de hospitalizaciones por esta enfermedad.

“Nuestro director ejecutivo de la ASEM, licenciado Jorge E. Matta González, me informó, poco después del mediodía, se comenzaron a instalar carpas adicionales para atender casos que nos puedan llegar de COVID–19”, indicó Vélez Rosado en declaraciones escritas.

Asimismo, el portavoz de la institución gubernamental adscrita al Departamento de Salud informó que al menos tres pacientes tuvieron que esperar hoy fuera de la Sala de Emergencias de Centro Médico a lo que le conseguían un cuarto de aislamiento.

Administración del Centro Médico de Río Piedras instala carpas para atender pacientes de #COVID19 en anticipo a una posible no disponibilidad de cuartos de presión negativa. Detalles a las 5pm en @NoticentroWAPA pic.twitter.com/6AsHZuxwtx — Felipe GómezMartínez (@felipegomez1960) July 17, 2020

“Me comuniqué de inmediato con el doctor Carlos (Charlie Gómez), director de la Sala de Emergencias de la ASEM, y él me confirmó que habían tres pacientes y que uno de ellos lo estaban entrando de inmediato, pero para los otros dos estaban buscando acomodarlos en cuartos de aislamiento”, manifestó.

“Me informaron, en este caso en específico, que podían esperar, no hay peligro y que lo más importante, en estos casos, es que el personal no se contamine”, añadió.

Por otro lado, a modo correctivo, Vélez Rosado explicó que estas situaciones en Centro Médico están ocurriendo porque los hospitales circundantes les envían los pacientes positivos a COVID-19 sin previo aviso.

“Esto es lo que pasa cuando la periferia no se responsabiliza de sus casos y no nos informan con antelación que son pacientes COVID. Es que el personal clínico de los diferentes hospitales de la periferia, tienen que llamar y no enviarnos casos para darnos la sorpresa que son COVID-19”, sostuvo.

De acuerdo a Salud, en su reporte mañanero de hoy, en Puerto Rico el coronavirus ha cobrado la vida de 177 personas. Mientras, los casos confirmados suman 3,272 y los probables ascienden a 7,848, para un total de 11,120. Las hospitalizaciones, por su parte, aumentaron a 302, de las 280 que habían reportado ayer.