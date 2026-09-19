NUEVA YORK. Periodistas de tres importantes organizaciones de noticias —CNN, MS NOW y Politico— vieron denegado su acceso a la Casa Blanca este sábado, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que les prohibía la entrada debido a coberturas que calificó de “noticias falsas” (fake news).

Las medidas representan una clara escalada en los continuos esfuerzos de Trump —en los tribunales y mediante acciones administrativas— para restringir la cobertura informativa de los periodistas que considera incómodos, así como un nuevo desafío a las protecciones de la Primera Enmienda en los Estados Unidos. Trump había dicho el viernes que vetaría a los tres medios debido a coberturas que no le gustaban.

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Las reporteras de la Casa Blanca de las dos cadenas de televisión por cable —Betsy Klein de CNN y Akayla Gardner de MS NOW— salieron en directo para informar de que les habían impedido el paso al llegar a sus puestos de trabajo en la Casa Blanca. Poco después, Politico señaló que a su reportera de la Casa Blanca, Cheyenne Haslett, también se le denegó la entrada y se le confiscó su credencial.

El director editorial de Politico, Jonathan Greenberger, declaró en un comunicado dirigido a la redacción: “La respaldamos a ella y a todos los reporteros que cubren aquí la Casa Blanca... Defenderemos con firmeza nuestros derechos bajo la Primera Enmienda”.

CNN y MS NOW emitieron declaraciones similares. “No nos desviaremos de nuestro deber de exigir cuentas al gobierno y a otros organismos públicos”, afirmó CNN.

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con nuestros impuestos”, afirmó MS NOW en su comunicado. “MS NOW tiene la intención de tomar todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos de la Primera Enmienda y el papel esencial del periodismo independiente en nuestra democracia”.

En su segundo mandato, Trump y su administración han subido el listón y han castigado a ciertos medios de comunicación, tanto en los tribunales como mediante medidas reguladoras. Trump también arremetió en persona o a través de las redes sociales contra reporteros individuales, a veces en términos marcadamente personales, insultándolos en ruedas de prensa o en su reciente discurso durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Los corresponsales de CNN y MS NOW son rechazados

Los corresponsales de las cadenas suelen estar presentes los fines de semana cuando el presidente está en Washington o en la cercana residencia de Camp David. Trump se encuentra este fin de semana en el retiro presidencial de Maryland.

Gardner, de MS NOW, informó de que había atravesado con éxito dos controles, pero cuando llegó al punto donde debía escanear su credencial, un agente le dijo que estaba desactivada y le pidió que se la entregara. El agente indicó que la decisión “estaba por encima de su nivel”, según relató. Un productor de MS NOW logró entrar, pero la credencial de un fotógrafo también fue desactivada, dijo Gardner.

Klein, reportera principal de la Casa Blanca para CNN, también dijo que su credencial había sido desactivada. Le fue confiscada y solo le devolvieron la funda de plástico transparente. Señaló que la remitieron a la oficina de prensa de la Casa Blanca para obtener más información.

Amy Kristin Sanders, profesora de la Universidad Estatal de Pensilvania y experta en derecho de los medios de comunicación, afirmó que “ha quedado bastante claro que esta administración no tiene interés en seguir las reglas y normas tradicionales de la Primera Enmienda”.

“Los esfuerzos de la segunda administración Trump para reprimir la libertad de prensa y deslegitimizar el periodismo independiente superan con creces los de cualquier otro presidente estadounidense moderno”, afirmó Sanders. “No es una exageración decir que sus acciones hostiles hacia las organizaciones de noticias y reporteros individuales tienen un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión en todo el mundo”.

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El analista de medios de CNN, Brian Stelter, calificó la medida como “una amenaza directa a la libertad de prensa en Estados Unidos”.

“Es algo mucho más grande que CNN”, afirmó Stelter. “Esta es una prueba para la libertad de expresión en Estados Unidos”.

Trump califica a estos y otros medios de ‘noticias falsas’

El presidente escribió el viernes en su red social que, con efecto inmediato, “prohíbo la entrada” a CNN, MS NOW y Politico “a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘noticias’ FALSAS”. Minutos después, durante un acto en el Despacho Oval, se le pidió a Trump que explicara su declaración.

“Porque son noticias falsas”, dijo. “Te cansas tanto de leer y ver noticias falsas. Cuando miras CNN, es simplemente falsa. Por eso sus audiencias no son buenas. Cuando miras MS NOW..., son noticias falsas”.

“Y cuando miras Politico... las historias que escribieron son falsas. Así que hay muchas noticias y puede que otros se sumen a ellos, y tal vez puedan mejorar”, dijo. “Pero nuestro país tiene que tener noticias honestas”.

La medida se produce tras la decisión del presidente el año pasado de vetar a los reporteros de Associated Press en el Despacho Oval, el Air Force One y otros eventos, en represalia por la decisión de la agencia de noticias de no seguir su criterio de cambiar el nombre del Golfo de México, que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países. AP dijo que señalaría cuando fuera oportuno que Trump había ordenado rebautizarlo como “Golfo de América”.

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La agencia AP presentó una demanda y el caso continúa en curso. Desde su regreso al cargo, Trump ha emprendido otras acciones legales contra diversos medios, entre ellos The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC. Su administración también está envuelta en un prolongado enfrentamiento con ABC respecto a la renovación de sus licencias de emisión.

AP dijo el sábado que apoyaba a las organizaciones de noticias vetadas esta semana. En un comunicado afirmó: “Ninguna organización de noticias —ni persona alguna— debería sufrir represalias por parte del gobierno por las palabras que utilice”.