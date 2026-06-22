WASHINGTON — El expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, ha fallecido a los 100 años.

Falleció el lunes a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó su esposa desde hace 29 años, la corresponsal de NBC News, Andrea Mitchell.

«Para mí, fue mi marido quien marcó el rumbo de mi vida desde nuestra primera cita en 1984», dijo Mitchell. «Sentía una “exuberancia irracional” por el béisbol, los Washington Commanders, el tenis, el golf y la música, especialmente el jazz. Será recordado por su brillantez y su amabilidad. Ser su compañera de vida fue la alegría de mi vida».

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Durante los 18 años y medio que estuvo al frente de la Reserva Federal, Greenspan presidió una época de crecimiento y prosperidad sostenidos en Estados Unidos, que, sin embargo, terminó con consecuencias devastadoras en 2008, dos años después de que él dejara el banco central.

Greenspan gozó de tal respeto durante sus muchos años al frente del banco central más influyente del mundo que, cuando dimitió en 2006, era ampliamente aclamado como el «Oráculo» y el «Maestro».

Sin embargo, la reputación de Greenspan sufrió un grave revés cuando el mercado inmobiliario estadounidense se derrumbó, lo que desencadenó una crisis financiera mundial que estuvo a punto de derrumbar el sistema bancario de EE. UU. y sumió a la economía en la peor recesión desde la década de 1930. Los críticos atribuyeron gran parte de la culpa de la crisis a las políticas monetarias laxas de Greenspan y a lo que, en su opinión, era una confianza excesiva en unos mercados financieros con escasa supervisión.

El propio Greenspan reconoció más tarde que «cometí un error» al dar por sentado que los bancos del país, cuya estabilidad sustenta el sistema financiero y toda la economía, podían, en esencia, autorregularse.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.