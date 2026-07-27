El exliniero ofensivo de la NFL y campeón del Super Bowl XLIX, Jordan Devey, falleció a los 38 años. La noticia fue confirmada por su esposa, Linsey Devey, quien reveló que el exjugador murió apenas unos días antes de que la pareja celebrara su aniversario número 15 de matrimonio.

En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, Linsey recordó a su esposo como un hombre dedicado a su familia y expresó el profundo dolor que atraviesan ella y sus cuatro hijos tras la inesperada pérdida. También agradeció las muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la noticia.

Devey inició su carrera profesional en 2013 con los Baltimore Ravens tras no ser seleccionado en el Draft. Posteriormente formó parte de organizaciones como los New England Patriots, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Buffalo Bills. Durante su paso por Nueva Inglaterra integró el equipo que conquistó el Super Bowl correspondiente a la temporada 2014.

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Después de retirarse de la NFL en 2021, el exjugador se estableció en Idaho, donde trabajó como entrenador de fútbol americano a nivel escolar y continuó vinculado al deporte formando a jóvenes atletas.

Tras su fallecimiento, familiares y amigos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su esposa e hijos a cubrir gastos médicos y económicos derivados de la tragedia. La iniciativa también busca brindar estabilidad a la familia durante este difícil momento.

Los padres de Devey señalaron que sospechan que su hijo pudo haber padecido encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad cerebral asociada con impactos repetitivos en la cabeza y que ha sido identificada en algunos exjugadores de deportes de contacto. Sin embargo, aclararon que esa condición no podrá confirmarse en su caso.

La muerte de Devey, por suicidio, ha reavivado la conversación sobre la salud mental de los deportistas y los posibles efectos a largo plazo de las lesiones cerebrales relacionadas con el fútbol americano profesional.