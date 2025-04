( The Associated Press )

BOISE, Idaho. Un adolescente con autismo, no verbal que fue baleado repetidamente por la policía de Idaho desde el otro lado de una valla de alambre mientras sostenía un cuchillo murió el sábado después de ser retirado de soporte vital, dijo su familia.

Víctor Pérez, de 17 años, que también tenía parálisis cerebral, había estado en coma desde el tiroteo del 5 de abril, y las pruebas realizadas el viernes mostraron que no tenía actividad cerebral, dijo su tía, Ana Vázquez, a The Associated Press. Había sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas, en las que los médicos le extrajeron nueve balas y le amputaron una pierna.

PUBLICIDAD

La policía de la ciudad de Pocatello, en el suroeste de Idaho, respondió a una llamada al 911 informando de que un hombre aparentemente intoxicado y con un cuchillo estaba persiguiendo a alguien en un patio. Resultó ser Pérez, que no estaba intoxicado pero caminaba con paso tambaleante debido a sus discapacidades, dijo Vázquez. Sus familiares habían intentado quitarle el cuchillo de cocina.

Un vídeo grabado por un vecino mostró que Pérez estaba tumbado en el patio tras caerse cuando llegaron cuatro agentes y se apresuraron a acercarse a la valla situada al borde del patio. Inmediatamente ordenaron a Pérez que soltara el cuchillo, pero éste se levantó y empezó a dar tumbos hacia ellos.

Los agentes abrieron fuego a los 12 segundos de bajarse de sus coches patrulla y no hicieron ningún esfuerzo aparente por calmar la situación.

El tiroteo indignó a la familia de Pérez y a los residentes de Pocatello, y se había planeado una vigilia para el sábado por la mañana frente al hospital de Pocatello donde fue tratado.

“Todo el mundo intentaba decirle a la policía que no, que no”, dijo Vázquez. “A esos cuatro agentes no les importó. No preguntaron qué pasaba, cuál era la situación”.

“¿Cómo va a saltar la valla si apenas puede andar?”, añadió.

Los agentes, cuyos nombres no se han hecho públicos, fueron puestos en situación de baja administrativa.

Las decisiones sobre si se deben presentar cargos contra ellos se tomarán después de una investigación independiente realizada por el Equipo de Incidentes Críticos del Este de Idaho, dijo el fiscal del condado de Bannock, Ian Johnson, a la AP por correo electrónico.

PUBLICIDAD

“Cuando se complete esa investigación se presentará un informe para su revisión”, dijo. “En un esfuerzo continuo por asegurar una consideración independiente y objetiva, dicho informe será revisado por una agencia externa al condado de Bannock”.

El alcalde de Pocatello, Brian Blad, dijo en un comunicado el viernes, después de que la familia anunciara que Pérez no tenía actividad cerebral, que los pensamientos y oraciones de los funcionarios estaban con ellos.

“Reconocemos el dolor y la pena que este incidente ha causado en nuestra comunidad”, dijo Blad.

El jueves, el alcalde aseguró que la ciudad estaba “abordando este asunto con la seriedad y minuciosidad que se merece y con el debido respeto a la gravedad de la situación”.

“Las investigaciones penales, externas e internas sobre el tiroteo con participación de agentes están en curso, por lo que no podemos responder a preguntas por temor a interferir o comprometer la investigación”, añadió.