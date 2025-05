( The Associated Press )

Washington. El juez retirado del Tribunal Supremo de Estados Unidos David H. Souter, un soltero ascético y republicano de New Hampshire que se convirtió en un favorito de los liberales durante sus casi 20 años en la corte, ha fallecido. Tenía 85 años.

Souter murió el jueves en su casa en New Hampshire, informó el tribunal en un comunicado el viernes.

Se retiró del tribunal en junio de 2009, lo que le dio al presidente Barack Obama su primera vacante en la Corte Suprema. Obama, demócrata, eligió a Sonia Sotomayor, la primera jueza latina del tribunal.

Souter fue nombrado por el presidente republicano George H. W. Bush en 1990. Fue un voto consistentemente liberal en temas como el aborto, la relación entre iglesia y Estado, la libertad de expresión y el acceso a los tribunales federales. También disintió en la decisión del caso Bush v. Gore en 2000, que efectivamente le otorgó la presidencia a George W. Bush, hijo del presidente que lo nombró.

En su retiro, Souter advirtió que el desconocimiento sobre cómo funciona el gobierno podía socavar la democracia estadounidense.

“Lo que me preocupa es que cuando no se abordan los problemas, la gente no sabrá quién es responsable. Y cuando los problemas se agraven lo suficiente... alguien se presentará y dirá: ‘Dame todo el poder y resolveré este problema’. Así fue como cayó la república romana”, dijo Souter en una entrevista de 2012.

Sonia Sotomayor, elegida por el presidente Obama para reemplazar al juez David Souter tras su retiro, presta juramento ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para convertirse en la primera jueza hispana del máximo tribunal y apenas la tercera mujer en sus 220 años de historia, en Washington, el 8 de agosto de 2009. ( Archivo )

Su estilo de vida era austero —yogur y una manzana, consumidos en su escritorio, eran un almuerzo típico— y evitaba la escena social de Washington. No veía la hora de abandonar la ciudad en verano. Tan pronto como el tribunal concluía su labor a finales de junio, se subía a su Volkswagen Jetta y conducía hasta la antigua casa de campo adonde su familia se había mudado cuando él tenía 11 años.

Sin embargo, a pesar de su reserva, Souter era querido por colegas, empleados del tribunal y amigos. Era un narrador notable y generoso con su tiempo.

“El juez David Souter sirvió en nuestra Corte con gran distinción durante casi veinte años. Aportó una sabiduría y bondad poco comunes a una vida de servicio público”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Souter continuó atendiendo casos en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos durante más de una década tras dejar la Corte Suprema, agregó Roberts.

Cuando Bush lo sacó del anonimato en 1990, grupos liberales temían que Souter fuera el voto que revocara el fallo del caso Roe v. Wade a favor del derecho al aborto. Algunos lo llamaron un candidato sigiloso.

El asesor de la Casa Blanca de Bush, John Sununu —entonces exgobernador conservador de New Hampshire— calificó su elección como un “jonrón”. Y en sus primeros tiempos en Washington, Souter fue catalogado como un conservador moderado.

Pero pronto participó en un fallo que reafirmó el derecho de las mujeres al aborto, una decisión de 1992 que es su contribución más recordada en la Corte. Treinta años después, un tribunal más conservador revocaría esa decisión y el derecho constitucional al aborto.

Souter hacía preguntas precisas durante las audiencias, a veces con una intensidad que contrastaba con su carácter tranquilo. “Tenía una habilidad infalible para encontrar el punto más débil de tu argumento”, dijo Carter Phillips, un veterano abogado ante la Corte Suprema.

El fiscal general de New Hampshire, David Souter, aparece en esta foto sin fecha en Concord, New Hampshire. ( The Associated Press )

Fue el juez número 105 en la historia del Tribunal Supremo y solo el sexto soltero.

Aunque The Washington Post lo consideró el soltero más elegible de la capital cuando se mudó desde New Hampshire, Souter resistió firmemente las invitaciones sociales.

“No era ese tipo de persona antes de mudarme a Washington, y a esta edad, no veo razón para cambiar”, le dijo a un conocido, siempre muy reservado.

Trabajaba los siete días de la semana durante la mayor parte del término judicial, de octubre a principios del verano, y permanecía en su oficina por más de 12 horas al día. Decía que sufría una “lobotomía intelectual” cada año al inicio del término porque apenas tenía tiempo para leer por placer.

Souter alquilaba un apartamento a pocos kilómetros del tribunal y corría solo por Fort McNair, una instalación del Ejército cerca de su edificio. Una vez fue asaltado durante una de sus carreras, aparentemente al azar.

Volvía a su casa antigua en Weare, New Hampshire, por unos meses cada verano, y tenía un despacho en un tribunal en Concord.

Aficionado al senderismo, Souter pasaba gran parte de su tiempo libre recorriendo las montañas de New Hampshire.

En 2005, cuando Souter se unió a una impopular decisión 5-4 sobre dominio eminente que permitió a una ciudad de Connecticut expropiar casas frente al mar para un desarrollo privado, un grupo molesto por el fallo intentó usarlo para desalojarlo de su finca en Weare y construir allí el “Hotel Libertad Perdida”. Pero los residentes de Weare rechazaron la propuesta.

Poco después de su retiro, Souter compró una casa estilo Cape Cod de 3,500 pies cuadrados en Hopkinton, New Hampshire. Se dijo —aunque tal vez era solo parte de su leyenda— que temía que los cimientos de la casa en Weare cedieran por el peso de todos sus libros.

El presidente George H. W. Bush conversa con el nominado a la Corte Suprema, el juez David Souter, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 13 de septiembre de 1990. ( The Associated Press )

Souter había sido juez federal de apelaciones por solo cuatro meses cuando fue elegido para el alto tribunal. Solo había escuchado un caso como juez federal y, como juez estatal, rara vez había tenido oportunidad de fallar sobre asuntos constitucionales.

Aunque los liberales inicialmente desconfiaban de su nombramiento, fueron los conservadores quienes se sintieron traicionados cuando, en dos fallos de 1992, Souter ayudó a formar una coalición moderado-liberal que reafirmó el derecho constitucional al aborto y la prohibición de oraciones patrocinadas oficialmente en escuelas públicas.

No obstante, como señaló su biógrafo Tinsley Yarbrough, el juez no adoptaba “posiciones extremas”.

De hecho, en junio de 2008, Souter se unió a Exxon Mobil Corp. y rompió con sus colegas liberales al reducir drásticamente los daños punitivos que la compañía debía a las víctimas del derrame de petróleo del Exxon Valdez en Alaska.

Antes de ser juez en New Hampshire, Souter fue fiscal general del estado durante dos años. Trabajó en la oficina del fiscal general los ocho años anteriores, tras un breve período en la práctica privada.

Souter obtuvo su licenciatura y su título en Derecho en la Universidad de Harvard, y una maestría en Oxford como becario Rhodes.