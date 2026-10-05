WINTER HAVEN, Florida— Un autobús escolar volcó y quedó boca abajo durante un accidente en el que se vieron implicados varios vehículos en el centro de Florida el lunes por la mañana, lo que provocó la muerte de dos personas —entre ellas, una alumna de 10.º curso— y dejó varias personas heridas, según informaron las autoridades.

Unas 39 personas viajaban en el autobús escolar que se dirigía al instituto Winter Haven High School, en Winter Haven, cuando un coche que circulaba en sentido contrario se saltó la línea central y provocó el accidente, según declaró el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, en una rueda de prensa.

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«Fue un accidente horrible», dijo Judd. «Fue una mañana terrible y trágica. Una preciosa chica de 10.º curso perdió la vida».

El autobús circulaba por una carretera de Winter Haven poco después de las 6 de la mañana cuando un coche que venía en sentido contrario cruzó la línea central y chocó contra el costado del autobús, cerca de las ruedas traseras, según explicó Judd. El impacto arrancó una rueda del autobús y provocó que este chocara de frente contra un Jeep que circulaba en sentido contrario, el cual se incendió.

Una persona que viajaba en el Jeep falleció. Judd señaló que entre cinco y siete personas fueron trasladadas al hospital con lesiones que podrían ser traumáticas y que, a primera hora del lunes, una de ellas seguía en estado crítico.

El autobús transportaba a 39 personas en total: 37 alumnos de secundaria, el conductor del autobús y la hija de este. Judd explicó que los servicios de emergencia dedicaron las primeras horas a trasladar a los heridos al hospital, identificarlos y reunir a los alumnos con sus padres.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.