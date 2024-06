WASHINGTON. Recién asignado para cubrir la Casa Blanca de Reagan, el fotógrafo de Associated Press Ron Edmonds sabía que la parte más importante del trabajo era vigilar al presidente “en todo momento”.

Así lo hizo durante 28 años.

Pero nunca hubo un día como el 30 de marzo de 1981. Fue entonces cuando Edmonds, que falleció el viernes por la noche en Virginia a los 77 años, tomó una serie de imágenes para la posteridad.

A pesar de haber obtenido las imágenes que le valieron el Premio Pulitzer, Edmonds pensaba que tendría problemas porque no logró una foto del John Hinckley Jr. autor del atentado contra Reagan. ( RON EDMONDS )

El Presidente Ronald Reagan acababa de dirigirse a los miembros de la AFL-CIO en un hotel Hilton, no lejos de la Casa Blanca. Cuando Reagan salía del hotel, John Hinckley Jr. utilizó un revólver para disparar contra el presidente, sus ayudantes y su equipo de protección.

Edmonds estaba en el lugar para una serie exclusiva de imágenes tomadas a través del techo de la limusina de Reagan cuando éste fue alcanzado y luego empujado hacia abajo y dentro del vehículo. El vehículo se dirigió a toda velocidad al hospital, donde los médicos salvaron la vida del presidente.

Esa cobertura y esas imágenes imborrables le valieron a Edmonds el Pulitzer a la fotografía de reportaje.

“Ojalá hubiera sido por una imagen que no fuera de violencia, de gente herida”, dijo cuando se anunció el premio el 12 de abril de 1982.

Al día siguiente, Edmonds fue convocado al Despacho Oval para charlar con el Presidente. Reagan bromeaba, dijo Edmonds, diciendo que los fotógrafos siempre le pedían “sólo una foto más”. Podría repetir la escena del tiroteo, dijo el presidente, pero esta vez utilizaría a un doble.

En una retrospectiva en primera persona tres décadas después, Edmonds dijo en un vídeo de AP que el fatídico día se perfilaba como uno de los miles de actos que había cubierto durante la campaña de Reagan: “Conocer y saludar, un pequeño discurso, estrechar algunas manos. En realidad pensé que iba a ser un acto bastante aburrido”.

Fuera, sin embargo, el fotógrafo oyó lo que parecían petardos.

“Todo sucedió en una fracción de segundo. Si mirabas a tu derecha para ver el disparo, el ruido, y volvías la vista atrás, el presidente ya se había ido. Cuando sonó el primer estallido, el presidente hizo una especie de mueca y fue entonces cuando apreté el disparador”, recordó Edmonds.

¿Saldría borroso porque Reagan se fue tan rápido? Edmonds tuvo que esperar a que se procesara la película para poder ver los negativos y saber si tenía algo.

“Hiciste lo mejor que pudiste con las capacidades que tienes”, dijo. De esto, estaba seguro: “Tenía la cámara encima y quiero decir que lo veía todo a través del visor”.

Honrado en 2013 por la Asociación de Fotógrafos de Noticias de la Casa Blanca con su Premio a la Trayectoria, Edmonds trazó el arco de su carrera.

“Decidí tomar clases de fotografía en 1968 y eso cambió literalmente mi vida”, escribió Edmonds. Un fotógrafo de prensa convertido en profesor universitario animó a Edmonds a fotografiar las manifestaciones contra la guerra en Sacramento, California.

Edmonds vendió una de sus imágenes por 25 dólares a United Press International. “La vi en el periódico al día siguiente y supe lo que quería hacer para ganarme la vida”.

Trabajó como freelance en California antes de aceptar un empleo en el Honolulu Star-Bulletin. Cinco años más tarde le ascendieron a fotógrafo jefe.

Edmonds, nacido el 6 de junio de 1946 en California, conoció a su mujer, Grace, cuando ella se incorporó al periódico en 1975 para cubrir los tribunales. Ella le sobrevive, al igual que su hija Ashley.

En 1978, Edmonds se incorporó a UPI en Sacramento como director de la oficina de imágenes. En 1980, durante la campaña presidencial de Reagan, AP le llamó para ofrecerle una vacante en la oficina de Washington. “Fue un sueño hecho realidad trabajar en la Casa Blanca con leyendas del oficio”, escribió Edmonds.

El Pulitzer lo ganó en su segundo día como fotógrafo de la AP en la Casa Blanca cubriendo a Reagan.

“El elemento más importante de mi trabajo era vigilar al presidente en todo momento, y creo que ese día hice todo lo que se suponía que tenía que hacer”, escribió Edmonds.

“Aun así, estaba convencido de que tenía problemas con mis jefes porque no había conseguido una foto de John Hinckley Jr. Cuando me avisaron para que llamara al presidente de la AP en Nueva York, supuse lo peor. Me dijo: ‘Lo conseguiste’. Me dieron un aumento por méritos de 50 dólares a la semana. Mi jefe de oficina, el periodista Walter Mears, ganador de un Pulitzer, se quejó en broma de que sólo le habían subido 25 dólares a la semana por su Pulitzer».

Edmonds se jubiló en 2009, cuando era el fotógrafo principal de AP en la Casa Blanca. Había cubierto presidentes y el mundo, Super Bowls y los Juegos Olímpicos.