Un hombre que se sumergió en un río del sur de Nueva Jersey y rescató a dos niños que luchaban por mantenerse a flote murió tras desaparecer bajo el agua, informaron las autoridades.

Pablo Hernandez Cruz, de 49 años, de Mays Landing, estaba en el parque Weymouth Furnace en Hamilton Township el miércoles cuando vio a dos niños, de 8 y 12 años, en peligro en el río Great Egg Harbor, indicaron autoridades del condado Atlantic. El río es un lugar popular para practicar tubing, kayak y canotaje, pero no se permite nadar allí debido a condiciones potencialmente peligrosas, como zonas de aguas profundas y fuertes corrientes.

Hernandez rápidamente ayudó a llevar a ambos niños a un lugar seguro, donde fueron ayudados por buenos samaritanos, pero luego fue arrastrado bajo el agua y desapareció. Fue encontrado poco tiempo después y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

El niño de 12 años fue atendido por lesiones no reveladas y posteriormente fue dado de alta, pero el de 8 años fue trasladado al Hospital Infantil de Filadelfia y se desconoce su condición. Los nombres de los niños no fueron revelados y no estaba claro si Hernandez los conocía, señalaron las autoridades.