Muere tiktoker al caer por un desnivel de 20 pies en su vehículo
Tenía 28 años.
El tiktoker Malik Taylor murió tras sufrir un accidente automovilístico cuando perdió el control de su vehículo y cayó por un pendiente en Concord, Carolina del Norte.
Las autoridades confirmaron a Us Weekly que un SUV Nissan Rogue había caído a unos 20 pies de altura y que el alcohol fue un factor.
Según un forense, la muerte del creador de contenido fue causada por “múltiples lesiones contundentes”.
No se ofrecieron detalles sobre las circunstancias del accidente. La Policía continúa la pesquisa.