Gunnison, Colorado. Un helicóptero que ayudaba a combatir un incendio forestal en Colorado se estrelló en un embalse, causando la muerte del piloto, informaron las autoridades.

La aeronave se desplomó el domingo en el embalse Silver Jack y buzos recuperaron el cuerpo del piloto. El departamento de policía del condado de Gunnison identificó al piloto como Nicholas Dale, de 56 años y originario de Columbia Británica, Canadá.

Una caravana de vehículos policiales trasladó el cuerpo de Dale el lunes desde Gunnison hasta Grand Junction. El convoy fue recibido por residentes que querían mostrar su apoyo al piloto y a los miles de bomberos que combaten los incendios en todo el oeste de Estados Unidos.

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El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo que las banderas del estado ondearán a media asta una vez que se programe un servicio conmemorativo para Dale.

“Estamos comprometidos a apoyar a nuestros valientes bomberos y a sus familias, y el estado está listo para apoyar cualquier investigación sobre este trágico incidente”, declaró Polis.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) dijo que la aeronave era un helicóptero K-1200 de Kaman Aerospace que “se estrelló en circunstancias desconocidas, quedando invertido”, según su informe preliminar. Los datos federales de registro muestran que el helicóptero era propiedad de Helicopter Express, con sede en Georgia.

El piloto, la única persona a bordo, estaba asistiendo a los bomberos en el incendio Gold Mountain, iniciado hace dos semanas y que ha crecido hasta abarcar unos 57 millas cuadradas en el suroeste de Colorado. El incendio estaba contenido en un 11% a primera hora del lunes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabezará la investigación, dijo la FAA en un comunicado .

Los bomberos forestales de Colorado se reunieron la semana pasada para rendir homenaje a tres compañeros que murieron después de quedar atrapados por las llamas en la frontera entre Colorado y Utah.

Muchos incendios grandes siguen activos en todo el Oeste de Estados Unidos. Están dispersos por Colorado, Utah y Nuevo México, mientras que hay incendios forestales en otros ocho estados, desde Alaska hasta Arizona.

Las condiciones prolongadas de calor y sequedad esta semana provocan preocupación por el clima propicio para incendios, informó el Servicio Meteorológico Nacional.