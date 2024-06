LITTLE ROCK, Ark. Una cuarta víctima de un tiroteo reportado el viernes en una tienda de comestibles en Arkansas, murió el sábado en la noche en un hospital, informó la policía en un comunicado.

Un total de 14 personas resultaron heridas en el tiroteo del viernes, según la policía: “11 civiles, dos agentes de la ley y el sospechoso.”

“Los fallecidos en el tiroteo eran todos civiles”, señala el comunicado. El tiroteo se produjo el viernes sobre las 11:30 de la mañana, en la tienda de comestibles Mad Butcher de Fordyce, una ciudad de unos 3,200 habitantes, situada a 65 millas (104 kilómetros) al sur de Little Rock.

“Es trágico, nuestros corazones están rotos”, dijo el viernes a la prensa el coronel Mike Hagar, director de la Policía Estatal de Arkansas y secretario de Seguridad Pública.

La policía identificó al presunto autor de los disparos como Travis Eugene Posey, de 44 años, de New Edinburg. Fue llevado a la cárcel y acusado de tres cargos de asesinato capital, mientras que otros cargos siguen pendientes. No se ha fijado fecha para el juicio, según la lista de reclusos.

Ni las heridas de los agentes ni las de Posey ponían en peligro la vida. El resto de las heridas iban desde “no potencialmente mortales a extremadamente críticas”, dijo Hagar.

Es el último tiroteo masivo que tiene como escenario una tienda de comestibles. En 2022, un supremacista blanco mató a 10 personas de raza negra en un supermercado de Buffalo. Ese tiroteo se produjo poco más de un año después de uno en un supermercado de Boulder, Colorado, donde murieron 10 personas.

La policía no dijo de inmediato si el tiroteo se produjo dentro o fuera de la tienda. La policía no identificó a las víctimas y no ha revelado el motivo del tiroteo.

Roderick Rogers, miembro del consejo municipal, dijo que llamó al sheriff del condado cuando los empleados de su restaurante cercano le avisaron del tiroteo.

Rogers dijo que cuando llegó allí, vio a la gente corriendo para cubrirse en todas direcciones, incluso uno corriendo al hospital cercano.

“La gente saltaba a los coches para ponerse a salvo”, dijo Rogers.

Un vídeo publicado en las redes sociales mostraba al menos a una persona tendida en el estacionamiento, mientras que otro captaba múltiples disparos.

Amiya Doherty dijo que estaba en el coche de su madre cuando oyó lo que pensó que eran fuegos artificiales. Cuando vio a un hombre empuñando un arma y disparando, dijo que se agachó y se perdió de vista.

“Cogí a mi hermana de la mano y le dije que la quería”, declaró Doherty a la cadena de televisión KATV de Little Rock.

Las imágenes de los reporteros que se encontraban en el lugar de los hechos mostraban un montón de agujeros de bala en el escaparate de la tienda y casquillos de bala esparcidos por el estacionamiento. En las imágenes de vídeo, se podía ver a las agencias locales y estatales respondiendo a la escena, con al menos un helicóptero médico aterrizando cerca.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, dijo que había sido informada del tiroteo.

“Estoy agradecida a las fuerzas del orden y a los primeros en responder por su rápida y heroica acción para salvar vidas”, publicó Sanders en la plataforma de redes sociales X. “Mis oraciones están con las víctimas y con todos los impactados por esto”.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden ha sido informado sobre el tiroteo y que su equipo continuará manteniéndole informado.

David Rodríguez, de 58 años, había parado en su gasolinera local de Fordyce para abastecer su auto cuando escuchó lo que pensó que eran fuegos artificiales procedentes de un puesto de un vendedor cercano.

“Oímos unos pequeños estallidos”, dijo.

Entonces vio a gente corriendo desde la tienda de comestibles Mad Butcher hasta el estacionamiento, y a una persona tendida en el suelo. Comenzó a grabar vídeo con su teléfono antes de que se intensificaran los disparos.

“La policía empezó a aparecer, y luego hubo un tiroteo masivo y ambulancias llegando”, dijo. “Las balas no hacían más que volar”.