Las autoridades sanitarias de Colorado investigan la muerte de una persona adulta tras contraer hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores que puede provocar severas complicaciones respiratorias.

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado confirmó el pasado 16 de mayo que la víctima, residente del condado de Douglas, falleció luego de infectarse con el virus. De acuerdo con las autoridades, el caso no guarda relación con el reciente brote reportado en el crucero MV Hondius, donde se registraron varias muertes y contagios asociados a la enfermedad.

La pesquisa preliminar apunta a que la persona estuvo expuesta localmente a roedores infectados. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el paciente contrajo el denominado “virus Sin Nombre”, la variante más común vinculada al síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, en inglés).

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Funcionarios de salud indicaron que este tipo de contagio suele registrarse en Colorado durante los meses de primavera y verano, y advirtieron que puede desencadenar enfermedades respiratorias graves e incluso mortales.

El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con orina, saliva o excrementos de roedores infectados, incluyendo ratones ciervo, ratas de algodón y otras especies silvestres. Las personas también pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas en áreas cerradas o poco ventiladas.

Entre los síntomas más comunes figuran fiebre, fatiga, dolores musculares, tos y dificultad para respirar. En algunos casos, la infección evoluciona rápidamente hacia un síndrome pulmonar severo que requiere hospitalización inmediata.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de exposición. Entre las recomendaciones destacan sellar agujeros y grietas en viviendas y garajes, eliminar posibles fuentes de alimento para roedores y utilizar trampas para controlar infestaciones en hogares, lugares de trabajo y zonas de campamento.