Los recientes brotes de hantavirus y norovirus en cruceros acaparan titulares, pero es poco probable que atenúen la creciente popularidad de los cruceros vacacionales, según representantes del sector y expertos en viajes.

De hecho, muchos miembros del sector siguen esperando que este año se registre un récord de cruceristas en todo el mundo, a pesar de la muerte por hantavirus de tres pasajeros a bordo del MV Hondius, que hizo escala en Argentina, y del reciente brote de norovirus a bordo de un buque británico atracado en Burdeos (Francia).

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“El consumidor de cruceros parece ser un poco de teflón cuando se trata de historias como ésta”, dijo Rob Kwortnik, profesor asociado de la Escuela Nolan de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell, que sigue de cerca la industria de cruceros.

A mediados de abril, una previsión anual de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Cruise Lines International Association), un grupo comercial del sector, estimaba que 38,3 millones de personas viajarían en buques oceánicos este año, un 4% más que los 37,2 millones de pasajeros del año pasado, cifra récord.

Las cifras de ventas del sector se mantienen en secreto. Preguntada por las posibles repercusiones de lo ocurrido a bordo del MV Hondius, la asociación comercial dijo que no comenta ni especula sobre las reservas. Varias grandes compañías de cruceros no respondieron a las preguntas de The Associated Press sobre la demanda de los clientes, entre ellas Royal Caribbean, Norwegian y Carnival.

Oceanwide Expeditions, la empresa holandesa propietaria del MV Hondius, dijo que no prevé ningún cambio en sus operaciones. El crucero zarpará de Keflavik (Islandia) el 29 de mayo.

Los cruceristas veteranos afirmaron que el brote no afectaría a sus planes.

“Tengo ocho cruceros reservados, y sin duda reservaré otro”, afirma Jenni Fielding, que escribe en un blog y publica vídeos en las redes sociales sobre viajes en crucero bajo el sobrenombre de Cruise Mummy. “Los cruceros son tan seguros como cualquier otro tipo de vacaciones, siempre que los viajeros sigan consejos de salud sensatos y estén al tanto de las orientaciones oficiales”.

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Scott Eddy, influencer del sector de la hostelería, está actualmente de crucero y atracado en Mónaco. Sus compañeros de viaje no han mencionado el brote de hantavirus.

“El viajero medio entiende que se trata de una situación sanitaria aislada y no de algo exclusivo de los viajes en crucero en sí”, dijo Eddy.

CruiseCompete.com, un mercado en línea en el que los consumidores que planean sus vacaciones pueden comparar las ofertas de las agencias de viajes, reservó un 31,7% más de camarotes en la primera quincena de mayo en comparación con el mismo periodo del año pasado, según declaró su Director General, Bob Levinstein.

“Puedo afirmar categóricamente que no hemos observado ningún descenso de la demanda”, afirmó Levinstein.

Según Levinstein, el norovirus -un virus estomacal extremadamente contagioso que se desarrolla en entornos abarrotados- se asocia a los cruceros en la mente de muchos estadounidenses porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. exigen a los buques que informen cuando un 3% o más de los pasajeros presentan síntomas.

En un barco con 5.000 pasajeros, una enfermedad que afecta al 3% de ellos “pasa totalmente desapercibida para la inmensa mayoría de los veraneantes, y los cruceristas experimentados lo saben”, afirmó.

Los ciclos de noticias de actualidad rara vez influyen en la decisión de los pasajeros de embarcarse en un crucero, porque los viajes suelen reservarse con al menos 6 meses de antelación -y a menudo hasta un año-, explica Kwortnik.

“La gente que reserva cruceros mañana está pensando en las vacaciones”, dijo.

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En una conferencia telefónica con inversores celebrada el jueves, la compañía de cruceros Viking, con sede en Suiza, declaró que la demanda de sus cruceros fluviales se redujo brevemente durante los tres primeros meses de este año tras el inicio de la guerra de Irán, pero que luego se recuperó rápidamente.

Viking dijo que el 92% de sus cruceros de 2026 y el 38% de los de 2027 estaban reservados. La empresa no mencionó el hantavirus ni el norovirus.

Andrew Coggins, analista del sector de cruceros y profesor de la Escuela de Negocios Lubin de la Universidad de Pace, afirma que aunque los viajeros que vayan a embarcarse en un crucero en breve se sientan desconcertados por las últimas noticias, es poco probable que obtengan un reembolso.

“Creo que si hay algún impacto en la demanda, sería a largo plazo. Si te vas de crucero en los próximos meses, ya has pasado el punto en el que puedes recuperar tu dinero”, dijo.

Coggins cree que la historia del hantavirus atrajo mucha atención porque recordó a la gente al Diamond Princess, que estuvo en cuarentena frente a las costas de Japón durante dos semanas a principios de 2020 después de que se detectara a bordo el coronavirus que se convirtió en una pandemia mundial.

La pandemia de COVID-19 devastó el sector de los cruceros y provocó el cierre de muchos pequeños operadores. Los cruceros no volvieron a registrar un repunte de pasajeros hasta 2022, según Coggins.

Según CLIA, sigue habiendo menos pasajeros de cruceros procedentes de China y Japón que antes de COVID. Pero Coggins afirma que la demanda en otros lugares está en auge.

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“Hay nuevos buques encargados hasta 2037. Las compañías de cruceros son optimistas. Ven que la demanda crece y quieren ofrecer nuevos servicios, nuevos puertos y nuevos destinos”, afirma.

Una de las razones del crecimiento de los cruceros es su amplio atractivo entre generaciones y niveles de renta. En una reciente encuesta realizada en Estados Unidos, Bank of America descubrió que los encuestados de la Generación Z y los millennials eran los más propensos a decir que planeaban viajar en crucero en los próximos 12 meses.

La encuesta también reveló que el gasto en cruceros aumentó en los hogares con rentas más bajas, a pesar de que gastaron menos en billetes de avión y alojamiento. En los últimos años, las compañías de cruceros han atraído a estos pasajeros con itinerarios más cortos y asequibles.

Según Kwortnik, los cruceros también ofrecen a los viajeros una buena relación calidad-precio.

“Por término medio, cuesta más alojarse en un hotel de Miami que navegar en un crucero desde Miami, y el crucero incluye alojamiento, múltiples destinos, comida, entretenimiento y transporte, todo incluido en la tarifa”, explica.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.