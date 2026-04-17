La Compañía de Turismo anunció hoy la expansión de las operaciones de Carnival Corporation en Puerto Rico, con la llegada de dos de sus cruceros al puerto de San Juan, y la llegada de otras dos líneas de cruceros de la misma empresa.

En comunicado de prense se informó que en abril de 2027 arribará por primera vez a Puerto Rico el Carnival Firenze, cuya visita se proyecta tendrá un impacto económico de cerca de $400 mil, y el Carnival Festivale que visitará dos veces el puerto de San Juan también en junio de 2027, generando un impacto económico que supera un millón de dólares para el año fiscal 2027.

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La directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, destacó que como parte de las gestiones realizadas en la Seatrade Global 2026, que se celebra en Miami, también se logró un acuerdo para que la línea de cruceros Princess Cruises, propiedad también de Carnival Corporation desde el 2003 utilice el puerto principal de la Isla como punto de partida para sus itinerarios por el Caribe.

Con este acuerdo, el Crown Princess realizará 14 salidas desde el puerto de San Juan en el 2027, y el Emerald Princess 18 salidas en el 2028, lo que entre ambos generará unos 30 millones en la economía local, aproximadamente.

De otra parte, El Seabourn Ovation, de la marca de ultra lujo de Carnival Corporation, Seabourn Cruise Line, también estará utilizando la Isla como puerto base. Durante el año fiscal 2027, la embarcación tiene pautadas una visita puerto base y una parada en tránsito, lo que representa una inyección de cerca de $200 mil a las arcas del gobierno.

Robles Cancel, destacó que “esta expansión de Carnival Corporation refuerza nuestra estrategia de crecimiento, maximizando los beneficios económicos para diversos sectores y consolidando a Puerto Rico como un punto clave en la región. Particularmente, las operaciones puerto base representan uno de los mayores motores de impacto dentro del segmento de cruceros, ya que extienden la estadía del visitante y multiplican el gasto en la Isla. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar atrayendo más líneas de cruceros, no solo en San Juan, sino también en otros puertos alrededor de Puerto Rico”.

Afirmó que estos anuncios, junto a otros realizados durante la convención Seatrade Global 2026, posicionan a Puerto Rico como un destino estratégico en el competitivo mercado del Caribe.

La delegación de Puerto Rico mantuvo una agenda de reuniones estratégicas con altos ejecutivos y líderes de la industria de cruceros durante Seatrade Global 2026 celebrada esta semana en la ciudad de Miami, Florida.