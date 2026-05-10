El secretario de Salud, doctor Víctor Ramos, llamó al público a mantener la calma en lo que se refiere a los brotes de norovirus y hantavirus reportados recientemente a bordo de cruceros.

Recordó que el norovirus es “bien común”, generalmente causa síntomas leves de gastroenteritis y no suele ser letal. Mientras que el hantavirus nunca se ha registrado en Puerto Rico y la probabilidad de infección es bien baja.

En declaraciones durante la conferencia de prensa Asunto Semanal, el secretario indicó que, en el caso del norovirus, “que es la infección que hay en el crucero que va ahora mismo hacia Florida”, se trata de “un virus altamente contagioso, pero que no suele ser letal”.

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Abundó que el norovirus “se trasmite por contacto, no por gotas como covid e influenza”, y la infección “dura de uno a tres días, y la mayoría de la gente resuelve con hidratación por boca. La gente que es muy mayor, o los nenes chiquitos a veces requieren hospitalización y suero, pero no es lo más común”.

“De hecho, solo el año pasado se reportaron 42 casos (de norovirus) en Puerto Rico. La realidad es que debieron ser muchos más, porque usualmente esto se hace cuando la gente tiene enfermedad más severa y estamos buscando colitis infecciosa, salmonela, etcétera, pues sale que es norovirus. Pero el norovirus, por ejemplo, crea brotes en las escuelas, en los centros de cuido, y en los cruceros. Es, probablemente, el virus más común que da gastroenteritis”, comentó.

Agregó que el crucero en cuestión, hizo una parada en la Isla el pasado 7 de mayo. “En el manifiesto de salud que tiene cada crucero que entregar a Puerto Rico antes de entrar al puerto, ellos establecieron que no había ningún caso en ese momento”, aseguró Ramos.

“Y como pueden ver, el barco siguió su ruta normal. Y a los que no se permite desembarcar es a los que tengan enfermedad aguda. Pero sigue su tramo normal hasta Florida”, sostuvo.

16 Fotos Las 140 personas a bordo de la embarcación MV Hondius, quienes no presentan síntomas de la infección, desembarcarán en Tenerife y no tendrán contacto con la población local.

En contraste, en el caso del crucero afectado por hantavirus, comentó que “hoy están evacuando a las personas del crucero en España”.

“Del hantavirus nunca se ha reportado un caso en Puerto Rico, pero es parte de las enfermedades que tendrían que notificarse obligatoriamente si llegara un caso”, afirmó.

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Explicó que el hantavirus “tampoco se transmite por gotas, excepto una variante. Se transmite por contacto directo con las secreciones de los roedores, orina, excreta o saliva, ya sea caminar en sitios donde hay roedores, que esté contaminada la comida. La variante de Los Andes, que es la que hay en Chile y Argentina, es la que, aunque raramente, puede transmitirse de persona a persona. Dos de las personas que murieron en el crucero eran esposo, o sea que obviamente estaban juntos. Y siempre fueron personas mayores los que fallecieron en el crucero”.

“Nosotros estamos pendientes, pero no ha habido nunca un caso en Puerto Rico”, reiteró.

Añadió que, “en cuanto a roedores, nos preocupa más la leptospirosis, que es una bacteria que sí siempre hay casos en Puerto Rico”.

Tras ofrecer esos datos, el secretario insistió en que “lo que queremos es que la gente esté tranquila”.

“Esto no es que crea epidemia y pandemia. La propia Organización Mundial de la Salud dijo que ese riesgo es bajo. Ya se están evacuando las personas del crucero. Van a tener aislamiento, que se supone que es 45 días, pero la realidad es que el crucero salió de Argentina el 1 de abril, así que ya han pasado bastante de los días que tienen que estar en cuarentena. Cada país va a decidir cuánto están sus ciudadanos en cuarentena. Hay gente de Estados Unidos, pero no hay gente de Puerto Rico en el crucero en Islas Canarias, que fue el que salió desde Argentina”, sostuvo.

El secretario recordó que en las páginas en redes sociales del Departamento de Salud, así como en su portal oficial, hay información tanto sobre el hantavirus como sobre el norovirus, y las medidas de prevención para evitar el contagio con esos virus.

En el caso del hantavirus comentó que las medidas son en gran medida contra los roedores, por lo que explicó sobre su transmisión, y el hecho de que no ha habido ningún caso en la Isla, además de que de esa manera también se evita el contagio con leptospirosis.