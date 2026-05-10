Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo del crucero afectado por un brote hantavirus fondeado frente a la isla española de Tenerife, en las Canarias, horas después de llegar allí mientras se ponían en marcha los planes de evacuación.

Un periodista de The Associated Press en el lugar dijo que se vio a algunas personas llegar a tierra después de abandonar el barco. Nadie entre las más de 140 personas en el MV Hondius presenta síntomas del virus, indicaron las autoridades españolas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la compañía de cruceros Oceanwide Expeditions.

Las personas que desembarcaban y el personal que trabajaba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, llevaban diferentes equipos de protección durante el proceso de evacuación, como mascarillas quirúrgicas, trajes de materiales peligrosos o máscaras con respirador.

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Pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus desembarcan en el puerto de Granadilla en la isla española de Tenerife, Canarias, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto) ( The Associated Press )

El avión despegó más tarde para llevar a los evacuados a Madrid, donde se dirigirán a un hospital militar para hacer cuarentena, según indicaron las autoridades de salud españolas.

El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, indicó que había 13 pasajeros y un tripulante de ciudadanía española a bordo.

El crucero llegó a Tenerife a primera hora de la mañana del domingo, después de salir de Cabo Verde el 6 de mayo.

Tres personas han muerto en el brote, y cinco pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus, que puede causar una enfermedad potencialmente mortal.

A todos los que desembarquen se les revisará para detectar síntomas, y solo saldrán del barco una vez que los vuelos de evacuación estén listos para trasladarlos a sus destinos.

«Toda la operación se está desarrollando con normalidad», dijo la ministra española de Sanidad, Mónica García.

Las autoridades aspiran a completar los vuelos de evacuación entre el domingo y el lunes. Actualmente hay a bordo personas de más de 20 nacionalidades diferentes.

Dos de los pasajeros desembarcados que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius han desembarcado ya en el puerto de Granadilla de Abona y reciben instrucciones de personal de la Unidad Militar de Emergencias y del Servicio de Sanidad Exterior. EFE/Miguel Barreto ( Miguel Barreto )

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, junto con los ministros de Sanidad e Interior de España, supervisarán la operación en Tenerife, la mayor de las islas Canarias españolas, frente a la costa de África occidental.

Las autoridades han señalado que los pasajeros y los miembros de la tripulación que desembarquen no tendrán contacto con la población local.

El hantavirus suele propagarse cuando las personas inhalan residuos contaminados de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

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Los pasajeros y miembros de la tripulación que desembarquen dejarán atrás su equipaje y solo se les permitirá llevar una bolsa pequeña con artículos esenciales, un celular, un cargador y documentación.

Parte de la tripulación, así como el cuerpo de una pasajera que murió a bordo, permanecerán en el barco, que navegará hacia Rotterdam, Holanda, donde será sometido a desinfección, según informaron las autoridades españolas.

El tiempo de navegación previsto hasta Rotterdam es de alrededor de cinco días, dijo la compañía de cruceros.

Planes de evacuación y cuarentena

Sólo los ciudadanos españoles harán cuarentena en España, según el operador del crucero.

Tanto Estados Unidos como el Reino Unido y Holanda han acordado enviar aviones para evacuar a sus ciudadanos. Los estadounidenses a bordo serán puestos en cuarentena en un centro médico en Nebraska.

Veintinueve personas irán a bordo del vuelo chárter holandés, incluidos ciudadanos holandeses y personas de otras nacionalidades, dijo el Ministerio neerlandés de Exteriores.

Cinco pasajeros franceses serán repatriados el domingo, y estarán en el hospital durante 72 horas para monitoreo, tras lo cual harán cuarentena en casa durante 45 días, dijo el Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

Los pasajeros y miembros de la tripulación de Reino Unido serán hospitalizados para observación una vez que sean trasladados en avión a casa, según las autoridades británicas.

Australia enviará un avión que se espera que llegue el lunes para evacuar a sus nacionales y a los de países cercanos como Nueva Zelanda, dijo García. Su avión será el último en salir de Tenerife, señaló.

Noruega ha enviado un avión ambulancia a Tenerife con personal capacitado para el transporte de pacientes con infecciones de alto riesgo, dijo su Dirección de Protección Civil a la emisora pública NRK.

El avión ambulancia es propiedad de la Unión Europea, pero es operado por Noruega.



