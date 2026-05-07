La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofreció este jueves una conferencia de prensa para abordar los contagios de hantavirus que han generado preocupación internacional. Aunque el organismo pidió calma, explicó que la cepa involucrada, conocida como el virus Andes, sí puede transmitirse de persona a persona, aunque este tipo de contagio es poco frecuente y suele darse únicamente en condiciones de contacto estrecho.

No obstante, la OMS alertó que ya hay cinco casos confirmados relacionados con el crucero MV Hondius, que zarpó desde el sur de Argentina. Además, tres personas murieron y sus fallecimientos continúan bajo investigación por parte de las autoridades sanitarias.

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Luego de que el crucero desembarcara a más de una veintena de sus huéspedes, la OMS mantiene vigilancia epidemiológica en varios países a los que regresaron pasajeros de la embarcación, quienes hasta el momento no presentan síntomas.

Más de 140 personas, de unos 23 países, siguen en el barco, aunque esperan que salir para regresar a sus hogares este fin de semana, según declaraciones del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que cita CNN.

Estos son los países que la organización vigila por huéspedes del barco que regresaron a sus hogares o por contagios confirmados:

1- Suiza: La OMS confirmó que en Suiza se mantiene bajo vigilancia a un pasajero que regresó a su hogar y dio positivo al virus. La persona recibe atención médica, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

2- Estados Unidos: Las autoridades sanitarias monitorean a tres pasajeros que viajaban en el crucero y regresaron a sus hogares en los estados de Georgia y Arizona. Dos personas viajaron a Georgia y una a Arizona. Ninguna presenta síntomas por ahora.

3- Reino Unido: La Agencia de Seguridad Sanitaria británica informó que vigila a tres pasajeros del barco. Como medida preventiva, las personas fueron aisladas en sus viviendas mientras continúan las evaluaciones médicas.

4- Sudáfrica: El país reporta uno de los casos confirmados. Se trata de un ciudadano que enfermó durante la travesía y fue trasladado a un hospital en Johannesburgo, donde permanece en cuidados intensivos.

5- Singapur: Dos residentes de Singapur, ambos hombres de más de 60 años, permanecen en autoaislamiento y son sometidos a pruebas para detectar hantavirus. Al menos uno de ellos presenta secreción nasal.

Las autoridades creen que el brote pudo haberse originado a partir de un matrimonio que viajaba en el crucero y que habría llevado el virus a bordo. Ambos fallecieron y sus casos son investigados como los posibles contagios iniciales dentro de la embarcación.