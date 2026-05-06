Alerta por hantavirus transmisible entre humanos en crucero: 7 datos clave
Te explicamos 7 datos sobre la cepa detectada.
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Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza que investigan el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, confirmaron que una cepa del virus con capacidad de transmitirse de persona a persona habría estado presente al menos en tres casos registrados a bordo.
El brote ya ha dejado tres fallecidos y varios pasajeros enfermos.
El comportamiento de esta cepa identificada es inusual, ya que normalmente el virus se contagia a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en entornos rurales o naturales donde estos animales habitan.
El hallazgo ocurre en medio de las discusiones sobre si la totalidad de las personas a bordo, cerca de 150 pasajeros y tripulantes, podrá desembarcar para recibir atención médica en el archipiélago español de Canarias.
Aunque inicialmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que sí sería posible, aún no hay una decisión definitiva, ya que el barco permanece detenido frente a la costa de Cabo Verde. Hasta ahora, solo tres pacientes han sido evacuados, entre ellos el médico del barco, quien enfermó mientras atendía a los contagiados y será trasladado por vía aérea a Holanda.
Pero, ¿qué se sabe de esta cepa del hantavirus que podría transmitirse entre personas?
- La cepa fue descubierta en Argentina en los años 90. El virus fue identificado por primera vez en la región patagónica de Argentina, cerca de la cordillera de los Andes, de ahí su nombre. El barco involucrado en el brote zarpó precisamente desde Ushuaia, en el sur de Argentina.
- Es la única cepa con transmisión de humano a humano confirmada. El Hantavirus Andes virus es el único hantavirus con evidencia sólida de contagio entre personas, algo inusual dentro de este grupo de virus.
- La infección suele ocurrir por contacto con roedores. En la mayoría de los casos, el contagio se produce al inhalar partículas presentes en la orina, heces o saliva de roedores infectados.
- La transmisión entre personas es rara, pero posible en esta cepa. En el caso del Andes virus, el contagio humano a humano suele darse en situaciones de contacto cercano, convivencia en espacios cerrados o al cuidar a personas enfermas sin protección adecuada.
- Los síntomas pueden confundirse con una gripe fuerte. Incluyen fiebre alta, dificultad respiratoria severa y acumulación de líquido en los pulmones.
- La enfermedad puede avanzar rápidamente. En los casos más severos, puede progresar a fallo respiratorio en poco tiempo, lo que hace necesaria atención médica urgente.
- En el crucero, los casos identificados son limitados. Hasta el momento, solo tres de los casos activos han sido vinculados a esta cepa, aunque las autoridades no descartan que puedan aparecer más. Los pasajeros permanecen aislados en sus camarotes mientras continúa la investigación.