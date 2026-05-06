Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza que investigan el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, confirmaron que una cepa del virus con capacidad de transmitirse de persona a persona habría estado presente al menos en tres casos registrados a bordo.

El brote ya ha dejado tres fallecidos y varios pasajeros enfermos.

El comportamiento de esta cepa identificada es inusual, ya que normalmente el virus se contagia a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en entornos rurales o naturales donde estos animales habitan.

El hallazgo ocurre en medio de las discusiones sobre si la totalidad de las personas a bordo, cerca de 150 pasajeros y tripulantes, podrá desembarcar para recibir atención médica en el archipiélago español de Canarias.

PUBLICIDAD

Aunque inicialmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que sí sería posible, aún no hay una decisión definitiva, ya que el barco permanece detenido frente a la costa de Cabo Verde. Hasta ahora, solo tres pacientes han sido evacuados, entre ellos el médico del barco, quien enfermó mientras atendía a los contagiados y será trasladado por vía aérea a Holanda.

Pero, ¿qué se sabe de esta cepa del hantavirus que podría transmitirse entre personas?