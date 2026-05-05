La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló el martes que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró un brote infeccioso que ya ha causado tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación que está frente a la costa de Cabo Verde.

“Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

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“Así que nuestra hipótesis de trabajo, teniendo en cuenta la cronología de los casos —los casos sospechosos que conocemos, esos seis o siete, si contamos al que se encuentra bien, a los pacientes iniciales, al primer caso y a su esposa— es que ellos se embarcaron en Argentina” y que éstos se infectaron mientras realizaban alguna actividad allí“, señaló.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

El crucero donde ha ocurrido el brote ofrecía un viaje de expedición y varios de los participantes se dedicaban a la observación de aves y otras actividades relacionadas con la fauna silvestre.

Por tanto, la hipótesis que privilegia la OMS es que la infección se produjo en tierra y que los infectados se unieron luego al resto de pasajeros.

Van Kerkhove también recordó que la tripulación hizo escala en diferentes islas a lo largo de la costa de África, en algunas de las cuales hay muchos roedores.

Por ello, comentó que “también podría haber alguna fuente de infección en las islas para algunos de los otros casos sospechosos”.

Se eleva a siete el número de contagios en el crucero varado en Cabo Verde

La OMS también elevó este martes de seis a siete los afectados por el brote de hantavirus y señaló que la presencia del virus ya fue confirmada en el laboratorio en dos casos.

En un comunicado, la OMS detalló que entre los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

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Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó.

Los dos confirmados son un ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció. Su marido, también neerlandés, murió a bordo del barco el 11 de abril.

“Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock”, señaló la organización.

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes.

El grupo más numeroso son filipinos (38), seguidos de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

La compañía y la OMS confirmaron que tres pasajeros han fallecido hasta ahora -el matrimonio holandés y una mujer alemana- mientras que dos miembros de la tripulación -británico y neerlandés- presentan “síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave” y “requieren atención médica urgente”, según la operadora.

La OMS indicó que se inició el rastreo de contactos de las personas que fallecieron o son sospechosas de haber contraído el hantavirus de acuerdo a los síntomas que presentan, pero ha insistido en que un contagio entre humanos solo puede darse en casos en los que ha habido una gran cercanía física.

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Además, se está trabajando con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a las personas que desembarcaron en distintas paradas.

Crucero con brote de hantavirus irá a las Islas Canarias

Ahora, está previsto que el crucero en el que se declaró el brote se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido.

“Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo”, dijo la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Y agregó: “El plan que se está preparando en estos momentos ya está en marcha. El plan actual es que el barco continúe su ruta hacia las Islas Canarias”.