Las casi 150 personas a bordo de un crucero frente a la costa de Cabo Verde han sido confinadas en su mayoría a sus camarotes, según imágenes obtenidas por The Associated Press, después de que tres pasajeros murieran y al menos otros cuatro quedaran enfermos en un presunto brote de hantavirus.

El MV Hondius, un barco holandés que realiza un crucero polar de semanas desde Argentina a la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur, ha estado esperando ayuda después de que las autoridades de la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, se negaran a permitir el desembarco de los pasajeros por motivos de salud pública.

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Las imágenes mostraban las cubiertas del barco casi desiertas, con sólo unas pocas personas con mascarillas médicas moviéndose de un lado a otro. Los pasillos comunes estaban vacíos, ya que los pasajeros estaban aislados en sus camarotes. Al menos cinco personas con equipo de protección completo, monos blancos, botas y mascarillas, fueron vistas desembarcando del barco en una pequeña embarcación.

La Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que se pidió a los pasajeros que permanecieran en sus cabinas y “limitaran su riesgo mientras se toman medidas de desinfección y de otro tipo.”

Los planes de evacuación están por ver

Las autoridades de Cabo Verde enviaron equipos de médicos, cirujanos, enfermeros y especialistas de laboratorio para prestar apoyo médico al buque.

Las autoridades de Praia, la capital de Cabo Verde, una ciudad de menos de 200.000 habitantes, dijeron que habían reforzado los protocolos de seguridad, especialmente cerca del puerto, como medida de precaución contra la enfermedad transmitida por roedores que, según la OMS, puede transmitirse entre personas, aunque es poco frecuente.

Aún no está claro cuándo serán evacuados los enfermos a bordo. La OMS dijo a última hora del lunes que pronto serían evacuados a los Países Bajos para recibir atención médica.

El operador del barco, Oceanwide Expeditions, con base en Holanda, dijo que consideraría trasladar el buque a una de las islas españolas, Tenerife o el puerto de Las Palmas, si no puede evacuar a los pasajeros a Cabo Verde.

La Dra. Maria Van Kerkhove, directora de preparación ante epidemias y pandemias de la OMS, declaró el martes a la prensa en Ginebra que el plan por ahora es que el barco “continúe hacia las Islas Canarias”.

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“Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán el barco”, dijo Kerkhove.

También subrayó que no hay más personas con síntomas a bordo y que “una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas médicamente, entonces el barco podrá moverse”. Anteriormente, las autoridades de Cabo Verde habían declarado que tres personas del barco presentaban síntomas leves.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad español dijo en un comunicado el martes que estaba “realizando un estrecho seguimiento, junto con la Organización Mundial de la Salud y otros países implicados, de la situación en el barco... (y) se decidirá el puerto de escala más adecuado. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como hemos informado a la Organización Mundial de la Salud”.

Mientras tanto, Oceanwide Expeditions dijo en un comunicado a última hora del lunes que el ambiente a bordo “sigue siendo tranquilo, con los pasajeros generalmente serenos” y que el plan de respuesta aplicado a bordo era del nivel más alto, el 3, e incluye medidas de aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico.

La situación se está supervisando cuidadosamente.

El barco zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril, según las autoridades provinciales argentinas.

Aunque las autoridades sanitarias de Ushuaia han afirmado que confirmaron que ningún pasajero presentaba síntomas de hantavirus cuando zarpó el barco, los síntomas pueden aparecer hasta ocho semanas después de la exposición, dijo a la AP Juan Facundo Petrina, director de epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, en una entrevista desde Ushuaia.

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La OMS informó el lunes por la noche de que, hasta ese momento, ninguna de las personas que se encontraban en el barco había mostrado síntomas del virus, pero que se estaba “vigilando atentamente” la situación por si se producían nuevos acontecimientos.

“El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, e incluye investigaciones en profundidad, aislamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio”, ha dicho también la OMS.

La Directora Nacional de Sanidad de Cabo Verde, Angela Gomes, declaró a la emisora estatal Radiotelevisao Caboverdiana que las autoridades están centradas en garantizar “el máximo nivel de seguridad” para la población local.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.