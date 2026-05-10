7 datos sobre el hantavirus tras el brote en un crucero
Los pasajeros regresarán hoy a sus respectivos países.
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Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza que investigan el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, confirmaron que una cepa del virus con capacidad de transmitirse de persona a persona habría estado presente al menos en tres casos registrados a bordo.
El brote ya ha dejado tres fallecidos y varios pasajeros enfermos.
El comportamiento de esta cepa identificada es inusual, ya que normalmente el virus se contagia a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en entornos rurales o naturales donde estos animales habitan.
El desembarco de los pasajeros ya ha comenzado, en medio del operativo internacional para desalojar a más de 140 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, tras el brote detectado en el crucero.
Las personas serán trasladadas a distintos países para recibir atención médica y cumplir los protocolos sanitarios correspondientes.
Pero, ¿qué se sabe de esta cepa del hantavirus que podría transmitirse entre personas?
- La cepa fue descubierta en Argentina en los años 90. El virus fue identificado por primera vez en la región patagónica de Argentina, cerca de la cordillera de los Andes, de ahí su nombre. El barco involucrado en el brote zarpó precisamente desde Ushuaia, en el sur de Argentina.
- Es la única cepa con transmisión de humano a humano confirmada. El Hantavirus Andes virus es el único hantavirus con evidencia sólida de contagio entre personas, algo inusual dentro de este grupo de virus.
- La infección suele ocurrir por contacto con roedores. En la mayoría de los casos, el contagio se produce al inhalar partículas presentes en la orina, heces o saliva de roedores infectados.
- La transmisión entre personas es rara, pero posible en esta cepa. En el caso del Andes virus, el contagio humano a humano suele darse en situaciones de contacto cercano, convivencia en espacios cerrados o al cuidar a personas enfermas sin protección adecuada.
- Los síntomas pueden confundirse con una gripe fuerte. Incluyen fiebre alta, dificultad respiratoria severa y acumulación de líquido en los pulmones.
- La enfermedad puede avanzar rápidamente. En los casos más severos, puede progresar a fallo respiratorio en poco tiempo, lo que hace necesaria atención médica urgente.
- En el crucero, los casos identificados son limitados. Hasta el momento, solo tres de los casos activos han sido vinculados a esta cepa, aunque las autoridades no descartan que puedan aparecer más. Los pasajeros permanecen aislados en sus camarotes mientras continúa la investigación.