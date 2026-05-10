Las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza que investigan el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, de bandera holandesa, confirmaron que una cepa del virus con capacidad de transmitirse de persona a persona habría estado presente al menos en tres casos registrados a bordo.

El brote ya ha dejado tres fallecidos y varios pasajeros enfermos.

El comportamiento de esta cepa identificada es inusual, ya que normalmente el virus se contagia a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en entornos rurales o naturales donde estos animales habitan.

El desembarco de los pasajeros ya ha comenzado, en medio del operativo internacional para desalojar a más de 140 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, tras el brote detectado en el crucero.

Las personas serán trasladadas a distintos países para recibir atención médica y cumplir los protocolos sanitarios correspondientes.

Pero, ¿qué se sabe de esta cepa del hantavirus que podría transmitirse entre personas?