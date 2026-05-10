Unos 17 ciudadanos estadounidenses que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, regresarán este mismo domingo a Estados Unidos tras un operativo de desembarco realizado en las Islas Canarias, en España.

Según precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 140 pasajeros que aún permanecían en el barco fueron desembarcados durante la jornada de hoy, en el marco de un operativo sanitario coordinado por las autoridades. Los evacuados descendieron del buque utilizando mascarillas y trajes de protección especiales como medida preventiva.

Personal sanitario con equipo de protección evacúa a pacientes del crucero MV Hondius el miércoles 6 de mayo de 2026, en un puerto de Praia, Cabo Verde. (AP Foto/Misper Apawu) ( Misper Apawu )

Las autoridades indicaron que ninguno de los pasajeros que desembarcó presentaba síntomas del hantavirus.

No obstante, los 17 pasajeros estadounidenses que formaron parte del grupo evacuado no regresarán de inmediato a sus hogares.

Esto es lo que harán:

Todos los pasajeros serán trasladados a un centro médico especializado en Nebraska . La instalación es la única en Estados Unidos con salas de presión negativa para contener enfermedades infecciosas .

. La instalación es . El objetivo es evitar cualquier posible propagación del hantavirus fuera del centro.

del hantavirus fuera del centro. Los pasajeros serán observados y monitoreados durante el periodo de incubación del virus. La vigilancia médica se extenderá por aproximadamente 40 días , debido a que los síntomas pueden tardar entre 2 y 8 semanas en aparecer.

, debido a que los síntomas pueden tardar entre 2 y 8 semanas en aparecer. Las habitaciones están diseñadas como cuartos de hotel, equipadas con material de ejercicio, servicio de habitaciones, monitores y conexión wifi para los pacientes .

. En caso de que alguno de los pacientes desarrolle síntomas, el centro cuenta con un equipo médico especializado y una unidad de biocontención, donde anteriormente se han tratado casos de covid-19 y ébola.

Las autoridades han hecho un llamado a la calma, destacando que no se trata de un nuevo brote de coronavirus y que el hantavirus presenta una capacidad de transmisión entre personas considerablemente más limitada. En ese sentido, subrayaron que su contagio es poco frecuente y requiere condiciones específicas, por lo que el riesgo de propagación masiva es significativamente menor en comparación con otros virus respiratorios.