Al menos 115 personas se han contagiado por un brote de norovirus a bordo del Caribbean Princess, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), reportó ABC 7.

Entre los contagiados hay 102 pasajeros y trece miembros de la tripulación. Los pacientes presentan diferentes síntomas como diarrea y vómitos. El brote fue reportado al CDC el jueves. El Caribbean Princess partió de Fort Lauderdale el 28 de abril, y regresaría a Cabo Cañaveral el 11 de mayo.

Actualmente el barco, que cuenta con una tripulación de 1131 personas y 3116 pasajeros, se dirige a Puerto Plata, República Dominicana. El CDC informó que la tripulación del barco ha aislado a las personas que presentan síntomas de contagio y se están recolectando muestras de heces para análisis, mientras la tripulación ha intensificado la limpieza y desinfección a bordo.

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Princess Cruises emitió un comunicado en el que confirmaba que “un número limitado de personas reportaron síntomas gastrointestinales leves durante el viaje”.

Añadió que “desinfectamos rápidamente todas las áreas del barco y reforzamos la desinfección durante todo el viaje”. “A su llegada a Port Canaveral el 11 de mayo, el Caribbean Princess se someterá a una limpieza y desinfección exhaustivas antes de zarpar para su próximo viaje”, concluye la nota.

El norovirus, causa común de la gastroenteritis, es bastante común en los barcos y no guarda relación con el brote de hantavirus reportado en el crucero MV Hondius.

Los CDC informaron que este es el cuarto brote de enfermedad gastrointestinal a bordo de un crucero, reportado en lo que va del año.