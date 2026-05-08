Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) arrestaron a 28 empleados de cruceros durante una operación federal relacionada con material de explotación sexual infantil.

La investigación se llevó a cabo entre el 23 y el 27 de abril, periodo en el que las autoridades abordaron ocho cruceros atracados en el puerto de San Diego, California, según informó la agencia federal.

Entre los intervenidos había empleados de un crucero de Disney Cruise Line, aunque CBP no identificó oficialmente la embarcación. El medio The California Post fue el primero en reportar que uno de los barcos involucrados pertenecía a la línea de cruceros de Disney.

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De acuerdo con las autoridades, los arrestados incluyen 26 tripulantes originarios de Filipinas, uno de Portugal y otro de Indonesia. La agencia no divulgó los nombres de los detenidos.

En declaraciones ofrecidas a Variety, un portavoz de Disney Cruise Line aseguró que la empresa cooperó completamente con las autoridades.

“Tenemos una política de cero tolerancia para este tipo de conducta y cooperamos plenamente con las agencias del orden público. Aunque la mayoría de estas personas no pertenecían a nuestra línea de cruceros, quienes sí trabajaban con nosotros ya no forman parte de la compañía”, indicó la empresa.

El pasado abril, pasajeros a bordo del crucero Disney Magic captaron en video varios arrestos realizados por agentes federales. Una pasajera identificada como Dharmi Mehta grabó el momento en que un empleado que, según dijo, era su mesero, fue detenido por agentes migratorios.

Hasta el momento, CBP no ha revelado cuáles fueron los otros cruceros inspeccionados durante la operación.