La Haya, Países Bajos. Unos 40 pasajeros de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus desembarcaron previamente en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, tras la muerte del primer pasajero, informaron el jueves las autoridades holandesas.

Las decenas de pasajeros, entre ellos la esposa de un holandés que falleció, abandonaron el crucero durante una escala en territorio británico, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés.

10 Fotos Imágenes revelan pasillos vacíos y equipos con trajes especiales, mientras pasajeros permanecen confinados en alta mar.

La compañía de cruceros neerlandesa que opera el barco dijo anteriormente que la mujer neerlandesa desembarcó del barco con el cuerpo de su marido en Santa Elena. A continuación voló a Sudáfrica en un avión comercial y murió tras sufrir un colapso en un aeropuerto de Johannesburgo.

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Sin embargo, la empresa no había reconocido que nadie más hubiera bajado del barco en Santa Elena.

Las autoridades sudafricanas y europeas intentan localizar a los contactos de los pasajeros que desembarcaron. El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza tras desembarcar también en Santa Elena y volar a casa, aunque sus movimientos exactos no están claros.

Las autoridades neerlandesas no confirmaron dónde se encuentran los demás pasajeros que desembarcaron.

Un británico fue evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla de Ascensión días después, según la empresa, mientras que tres personas, entre ellas el médico del barco, fueron evacuadas del mismo cuando se encontraba cerca de Cabo Verde y trasladadas a Europa para recibir tratamiento el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.