Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) definen el norovirus como una enfermedad contagiosa que causa vómitos y diarreas.

Aunque en algunos lugares se le conoce como “gripe estomacal” o “virus estomacal” a la infección, el norovirus no está relacionada con la influenza.

Un dato importante es que la enfermedad puede ser transmitida por alimentos o agua contaminada. De hecho, es la principal causa de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos.

Los CDC destacan que los brotes pueden ocurrir en cualquier momento pero se dan con mayor frecuencia de noviembre a abril. De hecho, cada año se informan alrededor de 2,500 brotes en Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, reportes del Departamento de Salud señalan que el año pasado se reportaron cuatro brotes. El más grande ocurrió en septiembre en el pueblo de Corozal con 69 personas afectadas en total. Otro brote ocurrió en Yabucoa en octubre y tuvo un total de 28 personas enfermas. De otra parte se informaron brotes en Arecibo y Sabana Grande con seis y cinco casos, respectivamente.

Este año, en solo un mes (enero) se han reportado dos brotes: uno originado en una actividad en Lares en la que se enfermaron 16 personas y otro que está actualmente activo en la región de Fajardo con 26 enfermos en un centro escolar y la mitad de los perjudicados son pacientes pediátricos. De los pacientes, hubo 11 que culminaron en salas de emergencia y, al menos, uno terminó hospitalizado.

Algunos síntomas comunes del norovirus son diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. Otros pacientes pueden presentar también fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal.

Por lo general, los infectados presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestos. La mayoría se recupera en uno a tres días, pero aún así pueden propagar el virus.

La deshidratación, particularmente en niños pequeños o adultos mayores, puede ocurrir. Por eso es importante estar pendiente a si el paciente orina menos, tiene la boca y garganta secas o se siente mareado al estar de pie. Si es así, acuda al médico de inmediato.

Entre las medidas para prevenir contagios se destaca el lavado de manos, lavar las frutas y verduras, cocinar los mariscos completamente, quedarse en su casa mientras está enfermo y hasta dos días adicionales después que hayan desaparecido los síntomas. También se recomienda lavar la ropa de la persona infectada con agua caliente.

Ojo, no hay ningún medicamento específico para tratar a las personas enfermas por norovirus. Más bien se tratan los síntomas o complicaciones, como la deshidratación. “Los antibióticos no ayudarán a tratar las infecciones por norovirus porque estos medicamentos combaten las bacterias, no los virus”, advierten los CDC.

Cada año en Estados Unidos el norovirus causa 900 muertes, principalmente, entre adultos de 65 años o más.

Además, se estima que anualmente ocurren 465,000 visitas a salas de emergencia a causa del virus y 109,000 hospitalizaciones.

Las enfermedades por norovirus transmitidas por alimentos en los Estados Unidos cuestan $2,000 millones al año, principalmente, debido a la pérdida de productividad y los gastos de atención médica.