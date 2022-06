El Departamento de la Policía de Tulsa (Oklahoma) confirmó este miércoles que al menos cuatro personas fallecieron en un tiroteo que ocurrió en un centro médico de la ciudad.

Según The Associated Press, el capitán de la policía, Richard Meulenberg, indicó que el agresor del incidente violento se encuentra entre la cifra de fallecidos. Igualmente, este señaló que “multiples” personas resultaron heridas. Además, no descartaron que la cifra de muertes aumente.

La cadena de noticias CNN indicó que la policía aún continúa desalojando Centro Médico Natalie, que se encuentra en los predios del Hospital St. Francis, que cuenta con cientos de habitaciones que deben ser revisados durante la evacuación.

Se han reportado decenas de coches de policía en el exterior del complejo hospitalario, y las autoridades cerraron el tráfico mientras prosigue la investigación.

En un instituto cercano, se instaló un centro de reunificación para que las familias pudieran encontrar a sus seres queridos.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también se encontraban en el lugar de los hechos, dijo un portavoz.