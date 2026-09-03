Dos personas murieron este jueves al estrellarse la avioneta en la que viajaban, poco después de despegar del aeropuerto ejecutivo de Tampa, en el estado de Florida, informaron las autoridades del condado de Hillsborough.

El aparato cayó en una zona boscosa próxima al aeropuerto, al noreste del centro de Tampa. Los bomberos recibieron el aviso hacia las 8:16 a.m. hora del este y encontraron el avión envuelto en llamas, que apagaron en menos de diez minutos antes de hallar los dos cuerpos en el interior.

La Oficina del Alguacil del condado, que desplegó agentes para custodiar la zona hasta la llegada de los investigadores federales, describió unos daños extensos en el aparato.

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#Breaking 🚨 "Two Killed After Small Plane Crashes & Catches Fire Near U.S. Highway 301 In Tampa" #Florida



➡️ Emergency dispatch communications officers received multiple 911 calls at approximately 8:16 a.m. reporting a fatal small aircraft crash near the 7600 block of North… pic.twitter.com/RDn8AMng2v — BreakinNewz (@BreakinNewz01) September 3, 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) identificó el avión como un Lancair Evolution, un monomotor ligero de cuatro plazas .

El avión tenía previsto despegar con destino a Elizabeth City, en el estado de Carolina del Norte, y apenas alcanzó algo más de 60 metros de altura, según registros públicos de vuelo consultados por el diario Tampa Bay Times.

Las autoridades no identificaron a los fallecidos a la espera de avisar a sus familias. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigan las causas del accidente, sobre el que se espera un informe preliminar en un plazo de 30 días.

En abril murió el piloto de otra avioneta que se estrelló contra una urbanización de Wesley Chapel, al norte de Tampa, y en junio falleció otro al estrellarse su avión experimental en el condado de Polk, al este de la ciudad, después de que el aparato se partiera en vuelo.