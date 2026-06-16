Los Ángeles. Un bombardero B-52 se estrelló el lunes en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos poco después de despegar y estalló en llamas, matando a las ocho personas a bordo, dijeron funcionarios militares.

Imágenes tomadas desde el aire mostraban que prácticamente no quedaba nada de la aeronave, que cayó alrededor de las 11:20 de la mañana durante una misión rutinaria de prueba en la Base Edwards de la Fuerza Aérea, en el sur de California. Humo negro se elevaba desde el suelo cerca de la pista en la base.

Entre los que iban a bordo había contratistas del gobierno y militares uniformados. El fabricante de aeronaves Boeing confirmó el lunes por la noche que dos de sus empleados iban en el avión.

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Tras revisar las imágenes del accidente, se determinó que nadie podría haber sobrevivido, dijo en conferencia de prensa el coronel James Hayes, subcomandante del ala de pruebas 412 en Edwards.

No estaba claro por el momento qué causó el accidente, y podría tomar hasta seis meses completar una investigación, indicó Hayes, pero compartió que el B-52 estaba apoyando el “programa de modernización de radar”.

El Boeing B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955. Está diseñado para transportar armas convencionales y nucleares, y se ha utilizado en conflictos que involucran al ejército de Estados Unidos, desde Vietnam hasta Irán.

El Boeing B-52 Stratofortress está diseñado para transportar armas convencionales y nucleares, y se ha utilizado en conflictos que involucran al ejército de Estados Unidos, desde Vietnam hasta Irán.

En 2025, Boeing envió un B-52 a Edwards con un sistema de radar nuevo y modernizado. Un equipo de pruebas planeaba realizar actividades de pruebas en tierra y en vuelo en la aeronave durante todo 2026 para sustentar una decisión de producción, dijo la Fuerza Aérea en un comunicado de prensa de 2025. El moderno sistema de radar Active Electronically Scanned Array (AESA) reemplazó el viejo radar de la aeronave. No estaba claro si esa era la misma aeronave involucrada en el accidente del lunes.

La Base Edwards alberga una gran parte de los programas de pruebas y desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y está a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles.

Es demasiado pronto para decir qué podría haber sucedido.

El secretario de la Fuerza Aérea Troy Meink dijo que está profundamente entristecido por las vidas perdidas.

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“Lamentamos esta pérdida y honramos el servicio de nuestros aviadores, civiles y contratistas que trabajan todos los días para avanzar nuestra misión”, dijo en una publicación en X.

La forma en que el B-52 se estrelló tan rápidamente después de despegar sin ganar mucha altura ni ir muy lejos hace que el experto en seguridad aeronáutica Jeff Guzzetti sospeche algún tipo de mal funcionamiento del control de vuelo.

Es posible que los controles estuvieran ajustados incorrectamente después del mantenimiento, señaló, o un problema catastrófico del motor o una falla de una pieza de equipo que estaba siendo probada.

“Creo que definitivamente fue un problema de controlabilidad. Ahora, si eso estaba relacionado con una falla del motor, una falla del control de vuelo, o una falla de algún nuevo dispositivo de prueba, no estoy seguro”, comentó Guzzetti, quien solía investigar accidentes tanto para la Administración Federal de Aviación como para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Aunque la Fuerza Aérea ha estado volando bombarderos B-52 durante más de 70 años, probar nuevo equipo en un avión puede crear nuevos desafíos.

“Una prueba de vuelo siempre es más riesgosa que las operaciones normales, por eso se tienen pilotos de pruebas especialmente entrenados, y se deberían tener otros protocolos de seguridad”, indicó Guzzetti.