Un médico forense dictaminó que la muerte de una solicitante de asilo haitiana, tras ser liberada de la custodia federal, fue un homicidio. El abogado que representa a su familia indicó que espera que sus familiares demanden al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en relación con su fallecimiento.

Daphy Michel, de 31 años, falleció el 2 de marzo. Fue encontrada en una parada de autobús en Pittsburgh. La Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny determinó que la causa de su muerte fue hipotermia y dictaminó que se trató de un homicidio, lo que indica que la muerte fue causada por las acciones de otra persona y no debe interpretarse como una declaración de culpabilidad penal, según un comunicado de la oficina. La oficina publicó sus conclusiones el viernes.

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Michel era originaria de Haití y solicitaba asilo en Estados Unidos tras llegar a la frontera sur en 2022, según Joseph Patrick Murphy, abogado de su familia. Se le concedió la libertad condicional por razones humanitarias urgentes, pero no llegó a ver la audiencia programada para dos semanas después de su muerte, según declaró.

La oficina del médico forense indicó que Michel era una adulta vulnerable que padecía graves problemas de salud mental sin tratar y una importante barrera idiomática al momento de su liberación el 27 de febrero.

Fue arrestada el verano pasado por gritar a personas imaginarias debido a sus problemas psiquiátricos, explicó Murphy. Pasó seis meses en la cárcel del condado de Washington, donde se sometió a múltiples exámenes psiquiátricos mientras esperaba su primera audiencia.

Un magistrado declaró que no podía procesarla por amenazar a personas imaginarias, añadió Murphy. Posteriormente, el ICE la arrestó en su celda, le colocó un monitor electrónico en el tobillo y la trasladó a Pittsburgh, a 40 kilómetros de distancia, donde permaneció sentada en una parada de autobús durante días en pleno invierno.

“Llevaba ropa de septiembre, era febrero, el frío la superó y sufrió hipotermia”, dijo Murphy.

El dictamen de homicidio del médico forense es diferente a una acusación penal, lo que significa que “alguien hizo o dejó de hacer algo que provocó su muerte”, explicó Murphy. Añadió que espera que la familia de Michel presente una demanda contra ICE en relación con su muerte.

En un correo electrónico, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, declaró: “ICE no tuvo NADA que ver con la muerte de esta mujer. Falleció tres días después de que ICE la encontrara”.

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Se refirió a Michel como “una inmigrante ilegal de Haití” que fue sometida a un proceso de deportación tras su arresto.

Michel tenía todas sus pertenencias y un teléfono con la batería completamente cargada cuando fue liberada, y tenía acceso al transporte público, indicó Bis. ICE se enteró al día siguiente de la muerte de Michel de que su monitor de tobillo “había sido manipulado”, pero el personal del médico forense del condado “se negó a cooperar o incluso a hablar” con los funcionarios de ICE, afirmó.

Según Bis, el ICE contactó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, quienes recuperaron el monitor electrónico de tobillo, pero se les negó información sobre el estado de Michel. El ICE se enteró de su muerte a través de los medios de comunicación, agregó.

En un comunicado, la ejecutiva del condado de Allegheny, Sara Innamorato, calificó la muerte de Michel como “una tragedia y parece que, con un poco de humanidad, podría haberse evitado por completo”.

La representante estadounidense Summer Lee, demócrata de Pensilvania, afirmó que su muerte era prevenible y que “merecía atención médica, refugio, acceso a servicios lingüísticos y apoyo médico”.

El ICE ya no informa sobre las muertes de detenidos dentro de los 30 días posteriores a su liberación, poniendo fin a una política de la era Biden de 2021. Expertos en salud afirman que el cambio reflejará un número menor de muertes de las que realmente ocurren, sin abordar los problemas de atención médica.