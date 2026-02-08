( El Tiempo / GDA )

Las autoridades confirmaron este fin de semana el arresto del hermanastro de Anna Kepner, la joven de 18 años hallada muerta en noviembre de 2025 en una habitación del crucero Carnival Horizon durante unas vacaciones familiares.

El nombre del adolescente de 16 años y los cargos por los que fue arrestado se han mantenido en reserva debido a que se trata de un menor de edad, según reportaron medios como ABC News y Telemundo 51.

Kepner viajaba en el crucero junto a su padre, su madrastra, sus hermanastros y sus abuelos, cuando su cuerpo fue descubierto bajo la cama de su camarote, envuelto en una sábana y cubierto con salvavidas, aparentemente para ocultarlo.

El caso tomó un giro inesperado cuando se informó que uno de sus hermanastros estaba siendo investigado como posible responsable de la muerte de la joven.

Posteriormente, la muerte de Kepner fue declarada un homicidio, según una copia de su certificado de defunción obtenida por ABC News, que señala que la joven “fue asfixiada mecánicamente por otra(s) persona(s)”.

Anna Kepner era porrista de la Costa Espacial de Florida y estaba próxima a graduarse.

La noche antes de ser hallada muerta, Kepner pasó tiempo con sus abuelos en el casino del barco, relató su abuela Bárbara Kepner a ABC News. “Ella dijo: ‘Meemaw, los amo. Nos vemos… nos vemos luego’”, recordó.

“Nunca la volvimos a ver después de eso”, agregó.

El itinerario de viaje que hizo la familia Kepner, del 2 al 8 de noviembre, incluía paradas en Jamaica, las Islas Caimán y México.