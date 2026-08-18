Una mujer de Nueva Jersey enfrenta cargos criminales luego de que, según las autoridades, perdiera el control de su vehículo al intentar apartar un insecto que había entrado en el automóvil. El incidente terminó con la muerte de una pareja que viajaba en una motocicleta en Pensilvania.

Bernadette A. Cobb, de 55 años, fue acusada de dos cargos de homicidio vehicular por el accidente ocurrido el 12 de agosto en el condado de Clearfield, Pensilvania, de acuerdo con la Policía Estatal de Pensilvania y documentos judiciales citados por El Diario.

La víctima fue una pareja identificada como Anthony Sones, de 34 años, y Miranda Wormuth, de 30. Ambos viajaban en una motocicleta Harley-Davidson modelo 2013 cuando fueron impactados por el vehículo conducido por Cobb. Los dos murieron en el lugar.

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Entró en pánico

Según la declaración jurada de un agente de la Policía Estatal de Pensilvania, Cobb explicó que conducía con las ventanillas abiertas cuando un insecto entró al automóvil.

La mujer habría entrado en pánico y, al intentar apartar el insecto, bajó accidentalmente la cabeza y giró el volante. Como consecuencia, el vehículo se desvió hacia el carril contrario y chocó contra la motocicleta en la que viajaban Sones y Wormuth.

El pasajero que acompañaba a Cobb, también residente de Nueva Jersey, dijo a los investigadores que intentó ayudarla a recuperar el control del vehículo cuando notó que se estaba desviando, pero no pudo evitar la colisión.

El accidente ocurrió en una carretera de dos carriles en Luthersburg, una comunidad ubicada aproximadamente a dos horas al noreste de Pittsburgh.

Cobb fue detenida el mismo día del choque. Además de los dos cargos de homicidio vehicular, enfrenta acusaciones relacionadas con homicidio involuntario y otras infracciones de tránsito.

Su abogado, Brian Manchester, calificó el caso como un “accidente trágico” y cuestionó el momento en que las autoridades realizaron el arresto. Según el abogado, su clienta fue detenida antes de que un especialista en reconstrucción de accidentes pudiera examinar la escena.

Manchester aseguró a NJ.com que la defensa de Cobb será vigorosa.

Las acusaciones contra la conductora no constituyen una declaración de culpabilidad. Cobb se presume inocente mientras el caso continúa ante los tribunales.

Las víctimas

Sones y Wormuth eran descritos en publicaciones en redes sociales como una pareja que llevaba alrededor de 14 años junta y que residía en una comunidad cercana al lugar del accidente.

La investigación busca establecer con precisión cómo ocurrió la colisión y las circunstancias que llevaron al vehículo de Cobb a cruzar al carril contrario.

El caso vuelve a poner de relieve los riesgos que pueden surgir cuando un conductor pierde la concentración al volante, incluso ante situaciones aparentemente inesperadas como la presencia de un insecto dentro del vehículo.