En Facebook se publicó un conmovedor caso que rápidamente se viralizó en redes sociales. Si bien la muerte de una pareja es uno de los acontecimientos más dolorosos, para Eileen representó el comienzo de una vida amorosa, pues cumplió el último deseo de su difundo amado Vince Triggs y se casó con su mejor amigo.

Vince Triggs partió a los 96 años y estuvo casado con Eileen durante 71 años. Como fruto de este amor, tuvieron cuatro hijos, cuatro nietos y siete bisnietos. Antes de morir, el hombre, conocido dentro de su comunidad por realizar eventos de caridad, “expresó su gratitud” a toda su familia.

El último deseo de Vince

Asimismo, Vince también “expresó su deseo de que” su amada Elieen “no pasara demasiado tiempo de duelo” y “era su deseo de que en algún momento ella se volviera a casar y pudiera compartir el resto de su vida con alguien como él la quiso”, según escribió el hijo de ambos, Mike Triggs, en una publicación de Facebook.

Al escuchar estas palabras, la madre de Mike se sorprendió e indicó que “era una charla loca”. Sin embargo, Vince continúo y confesó que “aunque seguramente habría muchos, el único hombre que sabía que la trataría como él querría que la tratara era su mejor amigo, Ron Fulton”.

Los dos hombres se conocieron en 2015 e inmediatamente se hicieron amigos. Incluso, la esposa de Ron Fulton, Melba, se convirtió en la amiga de Eileen hasta que falleció en 2019.

Eileen se casó nuevamente

Después de la muerte de Vince Triggs, Eileen y Ron compartieron tiempo juntos. Él la ayudó con el armario de su difunto esposo, vieron partidos de fútbol y asistieron a concierto. Por si fuera poco, la mujer de 90 años cumplió el deseo de su expareja y decidió casarse con “su mejor amigo” el 26 de diciembre.

“Un día, Ron me preguntó si consideraría ir a Arizona por un par de meses y le dije que no porque no consideraría ir con alguien con quien no estuviera casada. Al día siguiente volvió y me dijo: ‘¿Considerarías ir a Arizona si nos casamos?’ y dije que sí”, reveló Eileen al portal Today.