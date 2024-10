Una residente de Florida, conocida en TikTok bajo el usuario @mamamossof6, ha decidido compartir su testimonio sobre la difícil decisión que ha tomado su familia ante la llegada del huracán Milton.

Visiblemente emocionada, la mujer expresó la angustia que siente al enfrentarse a la presión de desalojar, destacando las complicaciones logísticas que conlleva para una madre de seis hijos tomar esta acción.

Desalojos previos y las dificultades enfrentadas

En su video, @mamamossof6 detalló que, a pesar de las advertencias emitidas por las autoridades y las recomendaciones de sus seguidores, ella y su familia optarán por permanecer en su hogar.

Recordó experiencias pasadas, como lo sucedido durante el huracán Helene, cuando muchas familias, incluidas algunas conocidas, quedaron atrapadas en las carreteras sin gasolina ni un lugar seguro al cual llegar. “Con [el huracán] Ian, muchos amigos se quedaron varados”, explicó. “No había lugares donde quedarse, así que todo el mundo les decía: ‘Ve a tu auto y averigua cómo te las arreglas después de irte’. Esa no es una opción”.

Esta madre de seis admitió que la decisión de quedarse en casa no ha sido fácil, especialmente ante los comentarios críticos que ha recibido. “Todos ustedes me atacaron en mis comentarios y me dijeron: ‘No hay otra opción, simplemente hazlo’”, mencionó.

Sin embargo, afirmó que han tomado todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad, como instalar un generador, reforzar las ventanas y abastecerse de suministros esenciales. “Tenemos lo que podemos”, señaló, destacando que el único factor que no pueden controlar es la marejada ciclónica.

Ofertas de ayuda y firmeza en su decisión

A pesar de las numerosas ofertas de ayuda que ha recibido, desde alojamiento temporal hasta donaciones económicas, @mamamossof6 ha declinado todas las propuestas.

“No quiero que mi familia se quede en la casa de un extraño”, explicó. “Es una situación de vida o muerte”. La madre también expresó su frustración ante los comentarios que minimizan sus preparativos o que le sugieren moverse hacia otros estados. “Literalmente nos preparamos semana a semana para alimentar a nuestros hijos; no se puede simplemente prepararse para un huracán”, afirmó con firmeza.

A pesar de las críticas, esta madre insiste en que quedarse en su hogar es lo mejor para su familia, ya que conocen bien la estructura de la casa y se sienten seguros en su entorno. “Nos vamos a quedar aquí porque conocemos nuestra casa, conocemos nuestras ventanas a prueba de huracanes y conocemos nuestro vecindario”, comentó. Aunque agradece las muestras de apoyo, pide respeto hacia su decisión y que no se hagan más comentarios negativos al respecto.

Reacciones en redes sociales y apoyo comunitario

El video de @mamamossof6 se volvió viral rápidamente, acumulando más de 900 mil reproducciones y generando más de 7 mil comentarios. Muchas personas la apoyaron y enviaron mensajes de solidaridad ante la inminente llegada del huracán Milton. “A menos que haya personas en tu misma situación, ¡deben guardar silencio! ¡Oramos por ti y tu familia!”, escribió un usuario en los comentarios. Otro añadió: “La gente no entiende que solo hay dos carreteras interestatales importantes que entran y salen de Florida. No es tan fácil”.

Un seguidor compartió que se encontraba en una situación similar: “Te seguí para estar al tanto de tus publicaciones. Estoy en Ft. Myers y me hospedaré allí también. No tengo a dónde ir. Buena suerte para ti y tu familia”.

Consejos de preparación para huracanes según los CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido una serie de recomendaciones clave para estar listos ante la llegada de un huracán:

Antes del huracán

Infórmese sobre su zona de riesgo y las rutas de desalojo.

Arme un kit de emergencias con agua, comida no perecedera, botiquín, linterna, radio a baterías y documentos importantes.

Asegure su hogar protegiendo ventanas, podando árboles y asegurando objetos sueltos en el exterior.

Llene el tanque de gasolina de su vehículo y prepare un kit de emergencias para el auto.

Durante el huracán

Si está en una zona de desalojo, siga las indicaciones de las autoridades.

Si decide quedarse en casa, permanezca en la habitación más segura y alejada de ventanas.

Manténgase informado a través de la radio o televisión.

Después del huracán