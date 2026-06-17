Una mujer de Texas presentó una demanda contra McDonald’s alegando que un desayuno adquirido en uno de los restaurantes de la cadena en Nueva York le causó severos problemas de salud que, según afirma, continúan afectándola más de dos años después.

La querella fue radicada el pasado 26 de mayo ante la Corte Suprema de Manhattan por Yvette Hinds, quien sostiene que enfermó gravemente tras consumir un sándwich Sausage McMuffin con huevo comprado el 25 de mayo de 2023 en un establecimiento de McDonald’s ubicado en Times Square.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por The New York Post y The Independent, la demandante asegura que el alimento contenía sustancias nocivas, contaminantes y otros elementos peligrosos para la salud, incluyendo posibles bacterias, toxinas, gérmenes, parásitos u organismos perjudiciales.

PUBLICIDAD

Según la demanda, el producto no era apto para el consumo humano y provocó que Hinds experimentara fuertes náuseas, dolores intensos y un deterioro significativo de su condición física poco después de ingerirlo.

La mujer sostiene que las consecuencias fueron mucho más allá de una enfermedad temporal. En la acción legal afirma que sufrió daños permanentes en sus sistemas físico, neurológico y mental, además de requerir diversas operaciones, tratamientos médicos y procedimientos relacionados con las complicaciones que atribuye al consumo del sándwich.

Asimismo, asegura que las presuntas lesiones afectaron su capacidad para trabajar y realizar actividades cotidianas, generándole importantes gastos médicos.

“Únicamente como consecuencia directa del consumo de los alimentos antes mencionados, la demandante Yvette Hinds se vio obligada a incurrir en grandes gastos de atención y tratamiento médico, y continuará incurriendo en grandes gastos de atención y tratamiento médico en el futuro”, señala la demanda.

Entre los demandados figuran McDonald’s Corporation, el restaurante donde presuntamente se vendió el alimento, el franquiciatario responsable de la operación del establecimiento y la empresa propietaria del inmueble.

De acuerdo con The New York Post, la acción judicial acusa a los demandados de negligencia y de actuar con descuido y desprecio deliberado por la seguridad de los consumidores.

Hasta el momento, no se han revelado públicamente detalles específicos sobre las lesiones que Hinds asegura haber sufrido. Tampoco se han divulgado pruebas que determinen la naturaleza exacta de la supuesta contaminación del alimento.

Las solicitudes de comentarios dirigidas a representantes de McDonald’s y al abogado de la demandante no han sido contestadas.

PUBLICIDAD

El caso se suma a una serie de reclamaciones legales presentadas en los últimos años contra cadenas de comida rápida por presuntos problemas de salud relacionados con sus productos.

Yahoo recordó recientemente el caso de un pastor de Brooklyn que afirmó haber padecido una enfermedad estomacal durante seis semanas tras consumir un sándwich Deluxe McCrispy de McDonald’s. En declaraciones a The Independent, el religioso aseguró que logró recuperarse gracias a su fe.

“Creo que mi fe me salvó. Como dice la Biblia, si crees en Dios, ni siquiera el veneno te matará”, expresó.