SANTA ROSA, California. Una activista por los derechos de los animales en California, juzgada por llevarse cuatro pollos de una de las principales plantas avícolas de Perdue Farms afirmó el martes que estaba rescatando a Poppy, Ivy, Aster y Azalea del maltrato, mientras que los fiscales sostienen que infringió la ley.

Zoe Rosenberg, de 23 años, se enfrenta a más de cinco años de prisión si es declarada culpable de un delito grave de conspiración y dos delitos menores de allanamiento y un delito menor de manipulación de un vehículo.

Durante el juicio, que ha durado siete semanas, su defensa no se ha centrado en si ella se llevó los pollos de Petaluma Poultry en 2023, que suministra pollos a Perdue Farms —uno de los mayores proveedores avícolas de Estados Unidos para las principales cadenas de supermercados—, sino en la justificación de su acto.

Cómo se llevaron los pollos

Rosenberg declaró que se disfrazó de trabajadora de Petaluma Poultry utilizando una tarjeta de identificación y un auricular falsos, según The Press Democrat, un periódico de Santa Rosa, donde se celebra el juicio. Compartió un vídeo en las redes sociales en el que se veía lo que había hecho. Afirmó que actuó por preocupación por el maltrato animal, no como parte de una conspiración criminal.

“Estos pollos estaban increíblemente enfermos y necesitaban cuidados, y creo que cuando un animal está sufriendo, cuando un animal está siendo maltratado y las autoridades no intervienen, y no ayudan a esos animales, tenemos el derecho legal de ayudarlos nosotros mismos”, declaró Rosenberg a The Associated Press en una entrevista antes de los alegatos finales del juicio el martes.

“Mi intención era ayudar a los animales y hacerlo de forma legal, no infringir la ley”, añadió.

El martes, unas tres docenas de simpatizantes llevaban flores de amapola naranjas hechas de papel en el pelo o prendidas a la ropa en representación de uno de los pollos rescatados y como muestra de apoyo a Rosenberg.

Los abogados defensores y los fiscales discrepan sobre la intención

Chris Carraway, uno de los abogados de Rosenberg, dijo en una entrevista el martes que el caso no es “una novela policíaca, sino un porqué”.

“Zoe creía sinceramente que estas gallinas estaban sufriendo y esa sincera convicción guió su conducta hacia un acto de compasión, un acto de rescate”, dijo Carraway al jurado.

Los fiscales argumentaron que lo que hizo era ilegal. Afirmaron que lo hizo como un truco publicitario para Direct Action Everywhere, o DxE, un grupo de defensa de los derechos de los animales con sede en Berkeley al que Rosenberg se unió cuando tenía 12 años.

Perdue ha dicho que DxE es un grupo extremista que tiene la intención de destruir la industria de la ganadería. Afirman que los animales no fueron maltratados.

DxE es conocido por sus rescates de animales y sus protestas, que a menudo atraen la atención nacional. Los fiscales afirman que Rosenberg entró sin autorización en Petaluma Poultry en cuatro ocasiones y colocó dispositivos GPS en 12 vehículos de reparto antes de sacar los pollos de un remolque y marcharse con ellos, mientras unos 50 miembros de DxE se manifestaban en el exterior, según informó el Press Democrat.

Los abogados de Rosenberg afirmaron que ella pasó meses investigando el presunto maltrato y consultó a un veterinario que estaba preocupado por unas imágenes que parecían mostrar animales siendo hervidos vivos.

El fiscal adjunto Matt Hobson dijo al jurado en sus alegatos finales que la acción llevada a cabo en Petaluma Poultry en 2023 no se debió a la preocupación por los animales, sino a un intento de obtener publicidad.

“Ser filmada es más importante que esos pollos. Obtener publicidad es más importante que esos pollos”, afirmó Hobson, señalando que la defensa de Rosenberg no llamó a declarar al veterinario que, según se informa, examinó a los animales rescatados.

El condado de Sonoma ha sido duro con los activistas por los derechos de los animales

En los últimos años, casos similares relacionados con activistas por los derechos de los animales han llegado a los tribunales con resultados dispares ante jurados de todo Estados Unidos. Pero en el condado de Sonoma, en California, donde la agricultura es una de las principales industrias, Rosenberg se enfrenta a una batalla especialmente difícil.

Hace solo dos años, el condado de Sonoma procesó con éxito al cofundador de DxE, Wayne Hsiung, por su participación en dos protestas contra granjas industriales en Petaluma. Hsiung fue condenado a 90 días de cárcel y dos años de libertad condicional, según informó el San Francisco Chronicle. Se cree que el condado ha procesado más casos contra activistas por los derechos de los animales que cualquier otro del país.

Otra miembro de DxE, Raven Deerbrook, se enfrentó a cargos similares a los de Rosenberg antes de llegar a un acuerdo con la fiscalía en junio de 2024. Se describió a sí misma como antigua miembro de DxE y testificó a favor de Rosenberg la semana pasada, afirmando que había iniciado una investigación sobre Petaluma Poultry y había informado a Rosenberg sobre un posible caso de maltrato animal, según informó el Press Democrat.

Como condición para permanecer en libertad, Rosenberg, estudiante de la Universidad de California en Berkeley, tuvo que llevar un monitor en el tobillo hasta aproximadamente el comienzo del juicio el mes pasado. “Se ha gastado una enorme cantidad de recursos del gobierno en procesarme por el supuesto ‘crimen’ de rescatar a cuatro pollos maltratados de un matadero de Perdue”, escribió en una publicación de Instagram el lunes. “Lo más preocupante, sin embargo, es el hecho de que estos recursos no se están gastando en detener la crueldad animal criminal en las instalaciones de Perdue. Poppy, Ivy, Aster y Azalea están a salvo, pero muchos otros no”, dijo, haciendo referencia a los nombres que su grupo dio a los pollos que tomó.

Ahora están en un santuario de animales. Los fiscales dicen que las entradas ilegales a la planta de procesamiento siguen un patrón del activismo de Rosenberg y fueron parte de una campaña coordinada. “¿Quieres que los rescates abiertos sean algo que ocurra en todas partes?” le preguntó Hobson a Rosenberg durante el contrainterrogatorio la semana pasada. “Sí”, respondió Rosenberg.

Rosenberg fue arrestada previamente en abril de 2022 por encadenarse a un poste de baloncesto durante un partido de playoffs de la NBA entre los Memphis Grizzlies y los Minnesota Timberwolves. Estaba protestando contra Rembrandt Farms, que alberga a millones de pollos y es propiedad del entonces dueño de los Timberwolves, Glen Taylor, por presunto maltrato animal.