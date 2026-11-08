Una mujer de 39 años permanece en estado grave luego de ser atacada por sus tres perros en una vivienda de Hazel Park, en Michigan. Un agente de la Policía que acudió a atender la emergencia también resultó herido al intentar rescatarla de los animales.

El incidente ocurrió el sábado 31 de octubre, alrededor de las 8:15 p.m., en una residencia ubicada en la cuadra 1800 de E. Milton Road, luego de que las autoridades recibieran una llamada al sistema de emergencias 911.

Según explicó William Hamel, jefe del Departamento de Policía de Hazel Park, los agentes encontraron a la mujer tendida en la entrada de vehículos de la propiedad, mientras los tres perros continuaban atacándola.

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El primer oficial que llegó a la escena intentó detener a los animales utilizando una pistola táser, que disparó en dos ocasiones. Sin embargo, las descargas solo consiguieron distraerlos momentáneamente y los perros continuaron amenazando tanto a la mujer como al agente.

En medio del intento de rescate, el policía recibió una mordedura en el muslo. También disparó contra uno de los animales, pero no logró detener el ataque.

Un segundo agente llegó posteriormente y disparó contra el perro herido, que murió en el lugar. Los otros dos animales escaparon de la escena.

Las autoridades identificaron a los perros como dos pitbulls y un presa canario.

La víctima sufrió heridas graves en el cuello, los brazos y las piernas, por lo que fue trasladada a un hospital cercano. El agente también recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Investigan qué provocó el ataque

De acuerdo con la información ofrecida a las autoridades por un residente de la vivienda, la mujer había recogido un cachorro que se encontraba en la calle cuando los perros la atacaron dentro de la casa y la arrastraron hacia el exterior.

La Policía indicó que los tres animales pertenecían a la mujer y a su esposo, pero no estaban registrados en la ciudad.

Los dos perros que escaparon fueron localizados posteriormente y quedaron bajo custodia del personal de Control Animal mientras continúa la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó que los animales atacaran a su propia dueña.

Hamel defendió la intervención de los oficiales y sostuvo que la gravedad de la situación no les permitía esperar por la llegada del personal de Control Animal.

El jefe policial también expresó orgullo por la actuación del primer agente, quien llevaba cinco meses en el puesto, y aseguró que se recupera favorablemente del incidente.