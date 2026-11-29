Un hombre de 32 años murió tras ser apuñalado presuntamente por su expareja mientras dormía junto a su hijo de tres años en una vivienda del estado de Oregón, en Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Taylor Brandon Tanski. El incidente ocurrió durante la madrugada del 18 de noviembre en una residencia de la zona de Knappa, donde el hombre se estaba quedando en casa de su madre junto al menor.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Clatsop (CCSO), los agentes respondieron a una llamada por un altercado alrededor de las 2:10 a.m., hora local.

De acuerdo con una declaración jurada citada por los medios locales KPTV, KATU y KGW8, la madre de Tanski se despertó al escuchar ruidos y pensó inicialmente que su nieto estaba teniendo una pesadilla.

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Sin embargo, cuando entró a la habitación donde dormían su hijo y el niño, encontró a la expareja de este, identificada como Naomi Holinbeck, también de 32 años, apuñalándolo.

La madre y su compañero de vivienda intentaron intervenir para detener a la mujer, pero ambos resultaron heridos durante el enfrentamiento, según los documentos judiciales citados por los medios.

Tras el ataque, Holinbeck abandonó la residencia. Posteriormente, las autoridades la localizaron cuando presuntamente intentaba entrar por la fuerza a otra vivienda mientras llevaba un cuchillo.

La Policía acudió al lugar con el apoyo del Departamento de Policía de Astoria debido a la naturaleza del incidente. Tanski murió en la escena.

Los cargos contra la sospechosa

Holinbeck fue arrestada e ingresada en la cárcel del condado de Clatsop. Enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado, uno de robo con allanamiento de morada en primer grado, dos cargos de agresión en segundo grado y uno de agresión en cuarto grado presenciada por un menor.

A la mujer se le denegó la libertad bajo fianza el 19 de noviembre, según documentos judiciales citados por la revista PEOPLE.

El menor está bajo cuidado de familiares

Tras la tragedia, Amber Cordero, hermana de Tanski, aseguró que el niño se encuentra a salvo y bajo el cuidado de familiares.

En declaraciones a KOIN, describió al pequeño como un niño cariñoso, inteligente y despierto, y aseguró que se parece mucho a su padre.

Cordero también creó una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para ayudar con las reparaciones de la vivienda de su madre, los gastos del servicio conmemorativo de Tanski y las necesidades del menor.

La familia enfrenta ahora la pérdida del hombre, mientras el niño permanece bajo el cuidado de sus seres queridos.