Una mujer de 23 años murió y un bebé de aproximadamente 1 año permanece en estado crítico luego de que presuntamente ambos cayeran desde un balcón de un edificio de apartamentos en El Bronx, Nueva York y fueran encontrados gravemente heridos en el exterior.

Según la información suministrada por las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:38 de la madrugada de este martes, en un edificio ubicado en Olinville Avenue, en el sector de Allerton. Allí, los agentes encontraron a la mujer y al menor con heridas graves.

Ambos fueron trasladados a un hospital. La mujer murió posteriormente, mientras que el bebé permanece en estado crítico en el Hospital Jacobi.

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Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. De acuerdo con reportes de ABC News, un testigo dijo a la Policía que la mujer y el bebé fueron lanzados desde un balcón del edificio. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esa versión y revisan videos de vigilancia mientras buscan a otros testigos.

La Policía informó además que busca hablar con una persona descrita como un hombre blanco de unos 50 años y cabello gris. Las autoridades no han informado qué relación tendría esta persona con el caso ni por qué buscan entrevistarla.

La investigación de este caso continúa y, hasta el momento, no se han anunciado arrestos.