Una mujer de 62 años, residente de California, Estados Unidos, es acusada de delitos graves luego de registrar a su perro como votante y emitir votos en su nombre.

El caso ha generado sorpresa y polémica en la comunidad, dado que la acusada, Laura Lee Yourex, compareció por primera vez ante el tribunal el pasado martes, 9 de septiembre.

Enfrenta varios cargos que incluyen perjurio, uso de documentos falsos, registro de una persona inexistente para votar e intento de voto ilegal.

La controversia de los votos de Maya

El escándalo comenzó cuando se descubrió que Maya, el perro de Laura, estaba registrada como votante en las elecciones a gobernador de 2021. Aunque el voto de Maya fue finalmente rechazado en las primarias de 2022, su inclusión en el padrón electoral fue un hecho insólito.

Según los registros, Maya fue inscrita bajo el nombre completo “Maya Jean Yourex”, un claro indicio de que alguien, en este caso su dueña, manipuló el sistema electoral. Laura, por su parte, declaró que su intención al llevar a cabo esta acción era “exponer fallas” dentro del sistema electoral del estado de California, según un informe de ABC News.

Las investigaciones comenzaron tras la publicación de Laura en redes sociales, donde mostraba las actividades electorales de su mascota. En enero de 2022, la mujer compartió una foto de Maya usando una pegatina que decía “Yo voté”.

Laura publicó fotos en redes sociales mostrando las boletas y actividades electorales de su perro. ( El Tiempo / GDA )

Sin embargo, la polémica aumentó cuando, en octubre de 2024, Laura volvió a publicar una imagen de la mascota con un collar y una boleta electoral que había sido enviada a nombre de Maya. Lo más sorprendente de esta última publicación fue que Laura afirmaba que la boleta había llegado a su domicilio a pesar de que la perra había muerto antes de su recepción.

Una acusación grave con consecuencias legales

Además de las acusaciones relacionadas con el registro y los votos de Maya, los datos muestran que Laura Lee Yourex está registrada como miembro del Partido Republicano, mientras que su perro figuraba como votante no afiliada.

La combinación de estos elementos, junto con el uso de documentos falsificados, ha llevado a que Laura enfrente un posible castigo severo.

Si es declarada culpable de los cinco cargos que enfrenta, podría pasar hasta seis años en prisión estatal, lo que pone en evidencia la seriedad de los delitos relacionados con el fraude electoral.