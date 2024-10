Un residente de Naranjito denunció que una empleada municipal, que labora con el programa de Sección 8 en ese pueblo de la montaña, pidió el voto adelantado por él sin su consentimiento y que también marcó sus papeletas a favor del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El querellante, Enrique Quiles Martínez, y quien es beneficiario del mencionado programa federal de vivienda, identificó como Flor Nieves a la empleada que supuestamente cometió los actos.

“Se metió quí y me dijo ‘¿por quién vas a votar?’. Es que yo pensaba votar por los populares y ella me dijo ‘no puedes votar por los populares te lo estoy diciendo, te van a perjudicar la vivienda (el beneficio del Plan 8″, alegó el elector a Telenoticias.

Según Quiles, ante la encrucijada, no le quedó más remedio que decir que votara bajo la Palma en las tres papeletas.

“Pues vota por Jenniffer (González) y por el alcalde puerco ese (Orlando Ortiz) por (Tomás) Rivera Schatz, pero ella firmó. Ella firmó, hizo la cruz porque yo hago una cruz bien mala, yo no sé hacer la cruz bien, bien hecha, y ella firmó por mi”, denunció el naranjiteño.

“Entonces me pidió tomarme foto... no me quise tomar foto con ella”, soltó.

Para Quiles, él entiende que toda esta situación surgió luego de que él participara de una actividad del Partido Popular Democrático.

“Desde que me fui a una actividad con el muchacho popular (candidato por el PPD) a un bingo, de ahí pa’ acá es la pelea”, siguió diciendo.

“Ya me obligaron (a votar por el alclade PNP), eso es obliga’o”, sentenció Quiles.

Esta denuncia se suma a otras de naranjiteños que alegan que son empleados municipales y que los obligan a tomarle fotos a las papeletas con el voto bajo la insignia de la Palma. Además, hace una semanas una naranjiteña, quien se identificó como seguidora del PNP, alegó bajo declaración jurada que en las pasadas primarias del 2 de junio, el alcalde votó por ella e hizo una cruz debajo de la imagen de Pierluisi luego de que ella votara por Jenniffer González.

La mujer, quien es paciente de cáncer, alegó que el ejecutivo municipal, acompañado de otros funcionarios la buscaron a su casa para que ella pudiera emitir su voto y cuando le traen las papeletas, ella hizo la marca dejabo de la imagen de Jenniffer González y el alcalde, que era del bando de Pedro Pierluisi, supuestamente molesto le quitó la papeleta y pidió otra y él mismo votó por el derrotado gobernador.

Reacciona el alcalde

Orlando Ortiz, alcalde del muncipio de Naranjito, reaccionó a las cámaras de Telenoticias y dijo que las denuncias que han hecho sobre los supuestos casos de fraude electora en ese municipio son unfundadas. Al mismo tiempo se distanció de las alegaciones de Quiles.

“Nadie en su sano juicio se va a atrever o a comprometer para hacer algo similar. Lo importante aquí es que estamos viendo que dijo un fulano del otro y dijo, tu sabes... aquí lo imprtante es que se utilicen las herramientas , se radiquen las debidas querellas, que las juramenten y se procederá.

Asimismo dijo que nunca ha dado instrucciones para que se cometa tales actos.

“Pero lo importante aquí es que este servidor como alcalde bajo ninguna circunstancia, en ningún momento ha dado instrucciones aquí para que se obligue a alguien a votar porque conociendo la ley como militar también que soy, que soy defensor de los derchos

Al preguntársele si iniciría una investigación ante las denuncias que han hecho, el alcalde dio a entender que no lo haría porque se trata de suposiciones.

“Si yo me pongo a investigar todos los supuestos nunca terminamos porque siempre van a haber suposiciones”