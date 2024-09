El empleado de LUMA Energy que murió tras sufrir un ataque de abejas mientras laboraba en unas torres eléctricas localizadas en la carretera PR-950, sector Cuchilla, del barrio Río Blanco, en Naguabo, era el hijo del exalcalde de Naranjito, Manuel Ortega Rodríguez.

El fenecido fue identificado por sus familiares en las redes sociales como Emanuel Ortega Soto, de 46 años, y confirmado por la Policía en un informe de novedades. Mientras, decenas de naranjiteños han expresado sus condolencias por la inesperada muerte.

Primera Hora supo que el exalcalde tuvo que ser hospitalizado tras conocer el fallecimiento de su hijo. De inmediato, los familiares no han dado detalles de su condición de salud.

Sin embargo, el actual alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, informó a este diario que Ortega Rodríguez se afectó con la noticia y personal municipal lo trasladó de inmediato al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Naranjito. Este fue dado de alta anoche mismo.

“Es una triste noticia que recibimos ayer. Este joven que lo que ha estado es trabajando en la reconstrucción energética, que muy lacerada está y fallece en el cumplimiento de sus funciones. Para nosotros en Naranjito es una noticia lamentable, dado a que él es el hijo del exalcalde de Naranjito. Ayer, tratamos de ayudar en todo lo posible, Es triste, porque también unos años atrás la hija del exalcalde falleció en un accidente y ahora este hijo muere en un accidente. Los efectos en la familia y los vecinos es muy triste y lamentable. Espero que puedan sobrellevar este trágico incidente. Nuestro apoyo moral a la familia y todos los vecinos”, precisó Ortiz Chevres.

En sus publicaciones, Ortega Soto se mostró orgulloso de su trabajo en la red eléctrica. Y hoy, cuando sus familiares expresan su pesar, pidieron al pueblo que miren con otros ojos a los trabajadores y no con el malestar que se siente por las fallas que registra el sistema eléctrico con el que cuenta el país.

“Somos empleados que llevamos un uniforme de cuatro letras (LUMA) antes eran tres letras (AEE). Siguen siendo los mismo empleados, y el mismo sistema eléctrico. Tenemos familia, hogar e hijos. Trabajamos por deber, vocación y con esfuerzo largas jornadas, fuera de nuestro hogar, familia y lejos de todo. Al mismo tiempo, recibimos insultos, gestos impropios, solo nos resta pensar coherentemente y con respeto. Somos personas igual que ustedes”, escribió Ortega Soto en una publicación del pasado 26 de agosto.

Tras la tragedia, una mujer que se identificó como abuela de los hijos del trabajador, Belén Santiago, pidió consideración con estos trabajadores.

“Mi gente de Puerto Rico, la compañía Luma es una cosa y los empleados son otra cosa. Por favor, traten bien a estos obreros. Ayer mis nietos y una familia están llorando la perdida de un empleado de Luma, un padre de familia como son casi todos los empleados que trabajan y el tenía experiencia en AEE, muchos años. Él es joven buen hombre, buen ser humano, buen padre, buen hijo y unas abejas lo mataron. Hoy sus padres y sus hijos lloran y sufren su partida. Puerto Rico ustedes no saben el peligro que se exponen estos obreros. Por favor, ellos hacen todo lo posible por llevarle su luz a cada uno de sus hogares. Los que no la tienen es porque no está al alcance de ellos. Considérelos. Hoy lloramos la perdida de el padre de mis nietos”, escribió.

Por su parte, la hermana del fenecido, Taína Zoé Ortega Soto, así como la actual esposa del trabajador, Ariana Enid Santiago, han recurrido a las redes para expresar su dolor en este momento.

“...Mi alma gemela se me fue ...Dios te acoge en sus brazos, descansa mi vida, mi héroe, mi fuerza, mi todo”, escribió la esposa.

Los empleados de LUMA Energy también han salido públicamente ha expresar las condolencias y su frustración por todo lo que atraviesan por ser trabajadores de la empresa.

Un compañero de Ortega Soto y quien, de hecho, es su cuñado, Isaac Morales Rodríguez, escribió que “hoy es uno de esos días que la vida parece perder sentido. Ver a una familia destrozada por segunda vez, perdiendo a otro ser querido, es desgarrador. Observar a los compañeros sumidos en el desconsuelo, con mil preguntas corriendo por sus mentes, nos deja sin palabras. Entonces, surge la pregunta: ¿Vale la pena todo esto? ¿O debo ser mas fuerte para sobrellevarlo?... A mis compañeros de LUMA, hoy sentimos dolor y frustración, pero que ese dolor se convierta en la fuerza para seguir dando lo major de nosotros”.

De inmediato, no se han dado detalles de las exequias de este celador. Trascendió que será mañana, domingo, es que se le realizaría la autopsia.