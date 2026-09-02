“Nunca mostró agresividad ni comportamiento violento. No sé qué pasó”, dijo Patrick Peralta, de 59 años, al medio estadounidense New York Post, sobre el ataque cometido el lunes por su hermana, Pamela Cisneros, de 49 años, en pleno Times Square.

La mujer, originaria de Queens, apuñaló a dos personas antes de ser abatida por la Policía. Una de las víctimas, una ejecutiva bancaria de 32 años, falleció, mientras que la otra, un hombre que visitaba a su hijo en la ciudad, se encuentra hospitalizada.

De acuerdo con el Post, Cisneros llevaba tiempo luchando contra problemas de salud mental y había protagonizado varios altercados erráticos con la Policía en Arizona, California y Florida.

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“Creo que era bipolar, pero no sé qué más le pasaba”, dijo Peralta, quien señaló que su hermana pudo haber dejado de recibir la inyección mensual como parte de su tratamiento. “Tal vez eso fue lo que provocó que actuara de esa manera”, manifestó.

El hermano también indicó que Cisneros intentó privarse de la vida cuando tenía alrededor de 19 años y que había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Además, lidió con depresión posparto tras el nacimiento de su segundo hijo.

Otras fuentes citadas por el Post dijeron que la mujer intentó arrojarse delante de un tren de la línea E en Queens en el 2019.

No obstante, Peralta aseguró que su hermana se sentía “bien” el sábado pasado, el último día que habló con ella. “No había ninguna señal de que algo anduviera mal”, dijo.

Publicó mensajes sobre apuñalamientos meses antes del ataque

El Post también informó sobre unos “escalofriantes mensajes” publicados por Cisneros en redes sociales meses antes de su mortal ataque.

El 30 de noviembre de 2025, la mujer escribió que la “disminución del amor entre las personas hasta el punto de apuñalar a otros sin motivo” mostraba la llegada del fin de los tiempos bíblicos. “Satanás, el enemigo de nuestras almas, sabe que su fin está cerca y desea llevarse al infierno a la mayor cantidad de almas posible. Por eso, algunas personas oyen voces que las incitan a matar a alguien o a sí mismas, o a mentirles, diciéndoles que han pecado demasiado como para ser aceptados por Cristo y entrar en el reino de Dios”, agregó.