Una mujer de Tennessee quedó paralizada de la cintura hacia abajo después de que un hombre cayera desde un árbol y aterrizara sobre ella durante el festival de música Louder Than Life, celebrado en Louisville, Kentucky.

La víctima, identificada como Jamie Ulshoffer, asistía al evento junto a su esposo cuando ocurrió el accidente el pasado 18 de septiembre en el recinto del Kentucky Exposition Center.

Según la Policía Metropolitana de Louisville, el hombre se encontraba en un árbol cuando una rama cedió repentinamente, provocando que cayera directamente sobre la mujer. Agentes que se encontraban cerca le brindaron los primeros auxilios antes de que fuera trasladada de emergencia al UofL Hospital.

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Ulshoffer permanece en la unidad de cuidados intensivos tras sufrir una lesión severa en la médula espinal, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades y medios locales.

En declaraciones a la cadena local WHAS, la mujer recordó que lo único que puede rememorar es despertar en la cama del hospital. También lamentó las consecuencias permanentes de la lesión.

“No voy a poder jugar con los niños. No puedo sentir mis pies”, expresó durante la entrevista.

Aunque criticó la decisión del hombre de trepar al árbol, especialmente después de que había llovido, aseguró que no guarda rencor por lo ocurrido.

Jamie y su esposo, Conor Ulshoffer, compartían una pasión por la música desde que se conocieron mientras bailaban música country. Él relató que estaban en la parte trasera de una carpa cuando vio a su esposa tendida en el suelo y escuchó que los presentes gritaban que alguien había caído del árbol.

Una campaña en GoFundMe, creada por una sobrina de la víctima para ayudar con los gastos médicos, señala que es probable que Jamie nunca vuelva a caminar.

Los organizadores del festival Louder Than Life indicaron que no ofrecerán comentarios sobre el incidente debido a las normas de privacidad relacionadas con la condición médica de la paciente.