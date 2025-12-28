La obra de arte creada por los boricuas Rafael “Rafique” Vega y Héctor Soto “Ekosaurio” podría ser elegido como el “Mejor Mural del Mundo 2025” de diciembre, si acaparan las votaciones necesarias en la competencia global de Street Art Cities de Miami, en Florida.

El mural, titulado “¿Qué será del Caribe en el futuro?”, fue creado durante el Wynwood Mural Fest en Miami a finales de noviembre y podría llevarse el título, elevando así el nombre de Puerto Rico a la cima del muralismo internacional.

Si logran ubicarse entre los tres primeros lugares, avanzarán a la etapa final.

En esa etapa, competirían entre 90 piezas de destacados creadores de diversas nacionalidades. Si lo consiguen, pasarán a disputar el título de “Mejor Mural del Mundo 2025” con los ganadores de los meses anteriores.

“Mi idea fue resaltar las raíces latinas y caribeñas que tiene el barrio de Wynwood. Es una representación de la familia y de las nuevas generaciones desde el punto de vista del pasado y del futuro: una cacica taína con un bebé en sus brazos que intenta alcanzar una guanábana. Mientras la dibujaba pensé: ¿qué será del Caribe en el futuro?”, explicó Rafique.

“Tenemos la flor de la batata, la flor de la malanga, la flor de la pitahaya, la flor de maga, la flor de la campana y añadí una fruta: la guanábana. Elegí esta sección de vegetación porque hacen referencia a lo aborigen, a lo taíno que tenemos en nuestra isla. Todo muralista tiene entre sus metas más grandes poder pintar y dejar su huella en Wynwood”, describió, por su parte, Ekosaurio.

La técnica utilizada para realizar el mural fue principalmente aerosol, sobre una base de acrílico.

¿Cómo votar?

Para elegir la obra como la mejor de este mes, debe ingresar al enlace de Street Art Cities: https://streetartcities.com/awards/2025-12/vote

Luego, debe buscar los nombres: “Rafique, Ekosaurio”. Aparecerá como Miami, FL, United States).

De ahí, debe presionar “vote” junto a los nombres.

Las votaciones estarán abiertas hasta el martes 30 de diciembre.

“Hago un llamado a todos los amantes del arte y de los murales a que voten por nosotros en la web o en la app de Street Art Cities para elevar el nombre de Puerto Rico y demostrar la fuerza del muralismo boricua en el escenario global”, instó Rafique.