Nueva York. El emblemático “Winnie the Pooh” de Disney saldrá del bosque para instalarse en un nuevo hogar off-Broadway este otoño boreal.

“Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation” reunirá a Pooh, Christopher Robin, Eeyore, Tigger y la pandilla en una nueva producción musical desarrollada por Jonathon Rockefeller.

El espectáculo contará con canciones de los Sherman Brothers y música adicional de A.A. Milne, y será contado usando títeres de tamaño natural. Richard y Robert Sherman han escrito música para los clásicos de Disney “Mary Poppins”, “The Jungle Book” (“El libro de la selva”) y “The Aristocats” (“Los aristogatos”).

“Winnie the Pooh: The New Musical Adaptation” se estrenará el 21 de octubre en el Theater Row en Time Square. Los boletos salen a la venta el 1 de junio.