La empresa aeroespacial SpaceX y su director ejecutivo, Elon Musk, anunciaron este miércoles que donarán una acción cada uno a las ‘Cuentas Trump’ de inversión para menores de edad estadounidenses.

En un comunicado, SpaceX divulgó sus planes de aportar una acción ordinaria de Clase A de nueva emisión “a cada Cuenta Trump actualmente en activo” y que Musk “igualará personalmente la cifra de acciones donada por SpaceX”.

La jefa financiera de la empresa, Gwynne Shotwell, se comprometió previamente a hacer una donación personal de 2 millones de títulos.

“SpaceX está creando la infraestructura del futuro y trabajando para convertir la vida en multiplanetaria. Creemos que ser propietario de la empresa que está creando esos sistemas debería ampliarse a la siguiente generación de estadounidenses para su beneficio a largo plazo”, destacó la nota.

PUBLICIDAD

El programa de las ‘Cuentas Trump’, creado bajo la ley presupuestaria aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, comenzó oficialmente el 4 de julio y contempla un depósito inicial de 1,000 dólares por parte del Departamento del Tesoro para los bebés nacidos entre 2025 y 2028.

El Departamento del Tesoro divulgó en octubre que había inscrito de manera automática a alrededor de 60 millones de niños en el programa.

Las cuentas permiten acumular fondos con ventajas fiscales destinados al futuro de los menores, aunque el dinero no puede retirarse hasta que cumplan 18 años.

Están financiadas en parte por el magnate Michael Dell, fundador y director ejecutivo de la empresa tecnológica Dell, y a lo largo de los meses otras empresas como Intel, Robinhood y Micron han anunciado aportaciones adicionales al programa de las ‘Cuentas Trump’ para hijos de sus empleados.