Contrario a lo que había sido la práctica tras exámenes físicos previos a los que se ha sometido el presidente Donald Trump, la Casa Blanca no ha hecho público los resultados de su última evaluación, según reportó CNN.

El mandatario, que el mes próximo cumple 80 años, se sometió a una batería de exámenes médicos que se extendieron por tres horas el martes. Tras abandonar el Centro Médico Walter Reed, el presidente de mayor edad en el cargo, aseguró en su red social que “Todo salió PERFECTO”

Sin embargo, aunque prometió hacer públicos los resultados de su revisión al día siguiente, la Casa Blanca no ha hecho pública mayor información sobre la salud del mandatario. Tampoco ha confirmado si se tiene previsto hacerlo en algún momento como se prometió.

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Esto contrasta con lo ocurrido en el pasado, cuando los resultados de sus revisiones médicas fueron publicados uno o dos días después de haber sido realizadas. En abril, el médico personal de Trump, Sam Barbabella publicó un memorando a los dos días del examen. En octubre, tras otro reconocimiento médico, Barbabella hizo públicos los resultados el mismo día, informando que el presidente gozaba de una “salud excepcional”.

“Me resulta inconcebible que la Casa Blanca no publique una declaración sobre la salud del presidente, aunque sea la más básica”, dijo a CNN el doctor Jonathan Reiner, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington. Reiner fue durante años el cardiólogo del exvicepresidente Dick Cheney. “Si la Casa Blanca se niega a divulgar el informe médico, eso realmente generará preocupaciones sobre la aptitud del presidente para ocupar el cargo”, añadió.

Durante la pasada campaña política, Trump convirtió especulaciones sobre la salud del Joe Biden, que entonces era el presidente de mayor edad en uno de los principales temas de campaña. Incluso, se refería despectivamente al ahora expresidente como “Sleepy Joe”.

Para Trump, proyectar una imagen de fortaleza es un aspecto muy importante e incluso, a pesar de que constantemente fustigaba a Biden con ese asunto, es muy reservado sobre su salud. Su equipo de trabajo ha convertido esa imagen de hombre saludable en parte de su identidad política, al punto de que en el pasado se ha presumido de sus “genes increíbles”.

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Sin embargo, imágenes de hematomas en ambas manos, una extraña erupción en su cuello e incluso eventos en los que aparentemente se ha quedado dormido en público, han disparado las especulaciones sobre su salud.

Durante varias reuniones y eventos en el último año, Trump pareció quedarse dormido, episodios que tanto él como la Casa Blanca han negado enérgicamente.

La Casa Blanca confirmó que Trump ha sido diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, a lo que se atribuiría los constantes hematomas en las manos.