Una jueza federal ha bloqueado temporalmente el fondo de 1,800 millones de dólares de la administración Trump para la “antiarmamentización” de la justicia, creado como parte de un acuerdo sin precedentes con el presidente, su familia y la Organización Trump, y que busca compensar a aquellos que fueron acusados por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el pasado 6 de enero del 2021.

La jueza de distrito Leonie M. Brinkema, del Distrito Este de Virginia, emitió la orden el viernes después de que un fiscal del 6 de enero y otros presentaran una demanda para bloquear el fondo la semana pasada, reportó NBC News.

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Opositores del presidente e incluso republicanos han criticado el acuerdo, catalogando como un enorme “fondo discrecional” para los aliados de Donald Trump.

Expertos legales se han mostrado alarmados por la poca supervisión pública a la administración del fondo. Los líderes republicanos en el Senado aplazaron la semana pasada la votación de una medida para financiar el ICE y la Patrulla Fronteriza hasta junio, debido a las preocupaciones asociadas a la creación del fondo.

La orden de la jueza impide a la administración Trump tomar acciones con respecto al fondo mientras se dilucidan asuntos legales relacionados al mismo, lo que impide la transferencia de fondos, la consideración de cualquier reclamación y el desembolso de fondos.

Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, la organización que presentó la demanda, catalogó como necesario que se impida la distribución de dinero de los contribuyentes, a través de lo que describió como un esquema de compensación política secreto y sin precedentes, que debía ser revisado exhaustivamente por un tribunal.

“Esta es una victoria para la transparencia, el estado de derecho y el pueblo estadounidense”, afirmó Perryman en un comunicado. “Ninguna administración tiene autoridad para gastar dinero público a través de un programa de recompensas políticas que el Congreso jamás autorizó”.

El fondo fue establecido justo antes de que vencieran los plazos judiciales relacionados con una demanda de 10 mil millones de dólares que Trump presentó contra el poder ejecutivo que controla, en conexión con una filtración de sus registros del IRS ocurrida hace años.

El fondo enfrenta otras demandas en Washington.

Unos 1,500 acusados por el asalto al Capitolio fueron indultados por Trump en su primer día de regreso al cargo el año pasado.